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Новости

Граждане Швейцарии проголосовали против ограничения численности населения. Такую меру предлагали противники миграции

The Insider
Противники закона празднуют его отклонение. Фото: Keystone

Противники закона празднуют его отклонение. Фото: Keystone

В Швейцарии 14 июня прошел референдум по предложению законодательно ограничить население страны 10 млн человек. Как сообщает швейцарская телерадиокомпания SRF, 53,6% граждан проголосовали против инициативы, 46,4% — за.

«В конце концов аргументы в пользу того, что жесткий потолок не является решением, оказались убедительными. Люди этого не хотят», — сказала член Национального совета Швейцарии (нижняя палата парламента) от кантона Цюрих Ивонна Бюргин.

Подготовка референдума началась в феврале. Правая Швейцарская народная партия (SVP) еще в 2024 году запустила кампанию «Нет 10-миллионному населению Швейцарии», предлагая ограничить прирост населения страны через ужесточение контроля над миграцией. Референдум был назначен после того, как соответствующую петицию подписали 100 тысяч граждан.

Противники инициативы указывали на то, что ограничение миграции нанесет ущерб стране, поскольку ей необходим приток иностранных работников, в частности медсестер и строителей. Кроме того, принятие закона могло навредить отношениям с Евросоюзом.

В настоящее время в Швейцарии живет чуть более 9 млн человек. Примерно 27% из них — иностранцы.

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