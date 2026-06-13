Россиянку Номму Зарубину приговорили в США к 14 месяцам заключения по делу о сотрудничестве с ФСБ и организации проституции

Федеральный суд в Нью-Йорке приговорил 35-летнюю томичку Номму Зарубину к 14 месяцам лишения свободы по делу о сотрудничестве с ФСБ. Она признала вину в даче ложных показаний ФБР о своих связях с российской спецслужбой. Ей также вменили причастность к организации проституции. Прокуратура требовала отправить ее в колонию на срок от 18 до 24 месяцев:

«Подсудимая лгала ФБР в связи с чувствительным расследованием о злонамеренном иностранном влиянии. Она в течение нескольких лет помогала вести бизнес, связанный с проституцией. Она намеренно скрыла свое участие в этой преступной деятельности в заявлении на получение гражданства США. А затем, после ареста и освобождения под залог, неоднократно издевалась над агентом, преследовала его и угрожала ему».

В декабре Зарубину уже отправляли под стражу за киберпреследование следователя по ее делу. Защита просила суд зачесть ей этот срок и освободить, однако судья Лора Тейлор Суэйн отказала. Ранее она также отменила освобождение Зарубиной под залог, поскольку та, несмотря на запрет, как утверждается, продолжала связываться с агентом ФБР, который должен был выступить свидетелем по делу.

Интерес ФБР к Зарубиной возник в 2020 году на фоне расследования в отношении ее работодателя Елены Брэнсон. В феврале The Insider выпустил расследование о деятельности Зарубиной. Она была связана с «Русским центром в Нью-Йорке», который, по версии американских властей, фактически работал как структура российского влияния. Зарубина была помощницей его руководительницы Брэнсон, обвиненной в США в работе незарегистрированным агентом российского правительства.

После отъезда Брэнсон в Россию Зарубина начала активнее появляться на мероприятиях российских оппозиционеров и в экспертных центрах, связанных с международной безопасностью.

По данным The Insider, в 2020 году сотрудники ФСБ вызвали Зарубину на встречу в Томске, после чего она получила кодовое имя «Алиса». ФБР считает, что по заданию ФСБ она должна была собирать информацию об аналитических центрах и отдельных людях, а также пытаться вступать в личные отношения с некоторыми российскими оппозиционерами. В расследовании также говорилось, что Зарубина посещала ПМЭФ в 2021 году по поручению ФСБ.