19 февраля арестованная в США россиянка Номма Зарубина заключила сделку со следствием и признала себя виновной в даче ложных показаний по поводу своего сотрудничества с ФСБ и занятия проституцией. The Insider изучил некоторые подробности деятельности агента «Алисы», включавшей попытки соблазнить оппозиционеров по заказу ФСБ и внедриться в экспертные центры, связанные с международной безопасностью.
35-летняя Номма Зарубина была арестована в ноябре 2024 года по обвинению в даче ложных показаний ФБР о встрече с агентами ФСБ, а в апреле 2025 года прокуратура добавила обвинения в организации трафика женщин для занятия проституцией. Пока Зарубина признала себя виновной лишь по части обвинений: в том, что обманывала ФБР, отвечая на вопросы о своих связях с ФСБ, и в том, что при получении гражданства заявляла, что не занималась проституцией.
Теперь Зарубиной грозит до пяти лет тюрьмы по каждому пункту обвинения, кроме тех, что связаны с проституцией, — они были сняты в обмен на признание вины. Вынесение приговора запланировано на 11 июня.
Из секс-работниц в агенты
Трудовую карьеру Зарубина начала в 16 лет, подрабатывая танцовщицей в томском ночном клубе Parking. По окончании школы поступила в СПбГУ и перебралась в Петербург. Студенческую жизнь она скрашивала наркотиками, стриптизом и проституцией. На одном из сайтов для интимных знакомств она скрывалась под именем «Алиса» — совпадение это или нет, но именно «Алиса» позже стало ее кодовым именем в ФСБ.
После СПбГУ Зарубина перебралась в Москву и поступила в магистратуру РАНХиГС на факультет национальной безопасности, герб которого создан на основе герба ФСБ и на сайте которого с гордостью отмечаются многолетние связи с академией ФСБ. Обучение она продолжала совмещать с теми же любимыми занятиями.
Именно на факультете Зарубина познакомилась со своим вербовщиком — однокурсником Романом Сумароковым, к тому моменту уже служившим в ФСБ. В разговоре с The Insider она заявила, что это была не вербовка, а «оценка возможности вербовки», но у ФБР другое мнение.
Неясно, нужно ли было ФСБ что-то от Зарубиной, пока та училась в магистратуре, но сразу после ее окончания она стала куда более ценным агентом, когда в 2016 году перебралась в Нью-Йорк, где параллельно с учебой подрабатывала в «Русском центре в Нью-Йорке» (де-факто филиал Россотрудничества) и российском представительстве в ООН. Тогда же, в 2016 году, она вышла замуж и вскоре родила дочь.
В «Русском центре» Зарубина тесно общалась с его руководительницей Еленой Брэнсон, та даже стала крестной ее дочери. Брэнсон занималась организацией классических для Россотрудничества мероприятий — от общепатриотических, типа шествия «Бессмертного полка», до откровенно политических, вроде организации открытых писем с требованием снять с России санкции, наложенные за вторжение в Украину. Зарубина тоже не слишком стеснялась своих взглядов: гуляла по Нью-Йорку в футболке с надписью «КГБ», давала интервью телеканалу «Россия» и всячески изображала из себя патриотку.
Правда, особых карьерных успехов достичь не удалось, семейная жизнь тоже не заладилась, и в 2020 году она подала на развод. Именно в этот тяжелый для нее период ФСБ сделало ей интересное предложение.
Соблазнительная работа
Сама Зарубина не отрицала, что, когда в 2020 году она навестила родной Томск, сотрудники ФСБ вызвали ее на беседу. Вот как она описывала это изданию «Сибирь. Реалии»:
«В конце 2020 года, когда я приехала в Россию, мне позвонили российские спецслужбы и сказали, что надо явиться на встречу. Это не предложение, это надо явиться. И я, собственно, явилась, это в университете происходило. Разговор был очень долгий, просили рассказать, чем я занимаюсь, про свое детство, про семью, про личную жизнь, ну, вообще как бы в целом. Идея у них была такая, чтобы оставаться со мной на связи по каким-то их внутренним причинам. Как потом выяснилось, они год за мной наблюдали. Писали мне, иногда с угрозами, потому что, в принципе, они так работают, — мол, мы все видим, мы как бы следим за тобой, даже там, в Нью-Йорке».
По данным The Insider, к тому моменту Сумароков передал Зарубину в Управление ФСБ по Томской области, где ее новым куратором стал Кирилл Фëдоров. Именно после встречи с ним Зарубина получила кодовое имя «Алиса».
Отношения с новым куратором быстро переросли из формальных в интимные. Сама она утверждала, что эти отношения быстро прекратились, потому что «он ею манипулировал». В чем заключались эти манипуляции, она не поясняет, но, по мнению ФБР, они выражались в довольно конкретных заданиях, и задания эти Зарубина послушно выполняла.
Сотрудник томского УФСБ и любовник Зарубиной Кирилл Фëдоров
Примерно в то же время ею заинтересовалось и ФБР: деятельность Брэнсон вызывала вопросы у американских властей, и, будучи ее помощницей, Зарубина также привлекла внимание. Уже тогда «Алиса» что-то рассказывала американским следователям о проявляемом к ней интересе со стороны ФСБ, но с ее слов выходило, что дальше дело не зашло.
В ФБР же уверены, что Зарубина получила список аналитических центров, с которыми она должна была связаться или получить о них информацию, а также список фигур, с которыми она также должна была либо выйти на связь, либо — в некоторых случаях — вступить в личные отношения.
В ФБР же уверены, что Зарубина получила список фигур, с которыми она должна была либо выйти на связь, либо — в некоторых случаях — вступить в личные отношения
В ФБР утверждают, что именно по поручению ФСБ Зарубина должна была посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) летом 2021 года. Судя по базе перелетов, ее томский куратор Кирилл Фëдоров действительно приезжал в Петербург в дни форума, когда там была Зарубина.
На тот момент она еще находилась в своем «патриотическом» образе. Но в 2022 году все меняется: после полномасштабного вторжения России в Украину работа в США стала невозможной в той форме, в которой это было возможно раньше, ФБР в марте 2022 года предъявило обвинение Брэнсон в работе на российские власти без необходимой регистрации как «иностранного агента», и та сбежала в Россию.
Зарубина же немедленно поменяла свой образ и превратилась из патриотки в оппозиционерку. Побывав в России в последний раз в самом начале войны, она стала жить жизнью политэмигранта: посещать мероприятия российских оппозиционеров, выходить на протестные мероприятия с плакатами вроде «остановите путинскую банду» и т. д.
Внезапный поворот можно было бы объяснить тем, что война в Украине произвела на Зарубину большое впечатление, она изменила взгляды и решила активно участвовать в оппозиционной деятельности. Но со стороны было видно, что это участие было скорее формальным: так, например, Леонид Волков обратил внимание, что, когда она пришла на его встречу со сторонниками, все мероприятие просидела уткнувшись в телефон, не проявляла никакого интереса к его словам, но в конце подскочила и сделала с ним селфи, которое немедленно выложила в свои соцсети, где было немало аналогичных фото с другими оппозиционерами. Это было больше похоже на отчет перед кураторами, чем на поведение реального оппозиционера.
Также она внезапно стала проявлять небывалый интерес к сосредоточенным в Вашингтоне экспертным центрам, занимающимся вопросами безопасности, международными отношениями и разведки, и постоянно посещать связанные с этой темой мероприятия в разных городах и штатах.
По версии ФБР, Зарубина прямо получала указания от ФСБ вступать в романтические отношения с некоторыми российскими оппозиционерами. Одним из объектов ее особого внимания стал Илья Пономарëв, который подтвердил, что она это внимание к нему проявляла, но заявил, что не верит в ее работу на ФСБ, а объясняет ее активность карьерными амбициями — мол, не достигнув особых успехов в продвижении по российской официальной карьерной лестнице, она попыталась пойти другим путем.
По версии ФБР, Зарубина прямо получала указания от ФСБ вступать в романтические отношения с некоторыми российскими оппозиционерами
По словам Пономарëва, Зарубина обсуждала с ним свои проекты, которые показались «слишком авантюрными даже для него». Для Пономарëва именно «оторванный» характер Зарубиной — главный аргумент в пользу того, что никакая спецслужба с таким человеком работать не согласится. Впрочем, вряд ли у томского УФСБ был большой выбор кандидатур.
Пьяные СМС и признание вины
Ожидая суда, Зарубина начала переписываться с агентом ФБР, проводившим расследование, перемежая сообщения сексуального характера угрозами. В ответ на эту переписку судья предписал ей пройти курс лечения от алкогольной зависимости, но она продолжила посылать подобные сообщения, и ее заключили под стражу до начала судебного процесса, который назначен на июнь 2026 года.
Помимо секстинга и угроз Зарубина в переписке с агентом ФБР жаловалась на то, что ее делу уделяется меньше внимания, чем делу Бутиной.
Кейс Бутиной и правда во многом похож: она призналась в суде, что вступила в сговор для нанесения ущерба интересам США, но не была профессиональной шпионкой, хотя и общалась с представителями российской разведки, активно внедрялась в американские организации, в том числе предлагая секс в обмен на должность. Но есть и важное отличие, которое так печалило Зарубину: кейс Бутиной комментировал лично Путин, ей помогали российские дипломаты, а после возвращения в Россию ее взяли на работу в RT, в то время как о Зарубиной после ареста просто забыли. Впрочем, это неудивительно: в отличие от Бутиной, Зарубина активно сотрудничала со следствием, что, конечно, не могло восприниматься в Москве как дружественный шаг.
По утверждениям следствия, Зарубина не только сама занималась проституцией в штате Нью-Джерси, но и с 2018 по 2024 год участвовала в схеме трафика женщин между Нью-Йорком и Нью-Джерси для занятия проституцией. В чем именно состояла эта схема, не поясняется и, видимо, не будет пояснено позже, поскольку в обмен на признание вины эта часть обвинений была снята.
Таким образом, главными остаются пункт обвинения в даче ложных показаний ФБР, за что предусмотрено максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы, и пункт обвинения в мошенничестве при получении гражданства (тоже до 5 лет).