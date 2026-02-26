Именно на факультете Зарубина познакомилась со своим вербовщиком — однокурсником Романом Сумароковым, к тому моменту уже служившим в ФСБ. В разговоре с The Insider она заявила, что это была не вербовка, а «оценка возможности вербовки», но у ФБР другое мнение.

Неясно, нужно ли было ФСБ что-то от Зарубиной, пока та училась в магистратуре, но сразу после ее окончания она стала куда более ценным агентом, когда в 2016 году перебралась в Нью-Йорк, где параллельно с учебой подрабатывала в «Русском центре в Нью-Йорке» (де-факто филиал Россотрудничества) и российском представительстве в ООН. Тогда же, в 2016 году, она вышла замуж и вскоре родила дочь.

В «Русском центре» Зарубина тесно общалась с его руководительницей Еленой Брэнсон, та даже стала крестной ее дочери. Брэнсон занималась организацией классических для Россотрудничества мероприятий — от общепатриотических, типа шествия «Бессмертного полка», до откровенно политических, вроде организации открытых писем с требованием снять с России санкции, наложенные за вторжение в Украину. Зарубина тоже не слишком стеснялась своих взглядов: гуляла по Нью-Йорку в футболке с надписью «КГБ», давала интервью телеканалу «Россия» и всячески изображала из себя патриотку.

Правда, особых карьерных успехов достичь не удалось, семейная жизнь тоже не заладилась, и в 2020 году она подала на развод. Именно в этот тяжелый для нее период ФСБ сделало ей интересное предложение.

Соблазнительная работа

Сама Зарубина не отрицала, что, когда в 2020 году она навестила родной Томск, сотрудники ФСБ вызвали ее на беседу. Вот как она описывала это изданию «Сибирь. Реалии»:

«В конце 2020 года, когда я приехала в Россию, мне позвонили российские спецслужбы и сказали, что надо явиться на встречу. Это не предложение, это надо явиться. И я, собственно, явилась, это в университете происходило. Разговор был очень долгий, просили рассказать, чем я занимаюсь, про свое детство, про семью, про личную жизнь, ну, вообще как бы в целом. Идея у них была такая, чтобы оставаться со мной на связи по каким-то их внутренним причинам. Как потом выяснилось, они год за мной наблюдали. Писали мне, иногда с угрозами, потому что, в принципе, они так работают, — мол, мы все видим, мы как бы следим за тобой, даже там, в Нью-Йорке».

По данным The Insider, к тому моменту Сумароков передал Зарубину в Управление ФСБ по Томской области, где ее новым куратором стал Кирилл Фëдоров. Именно после встречи с ним Зарубина получила кодовое имя «Алиса».

Отношения с новым куратором быстро переросли из формальных в интимные. Сама она утверждала, что эти отношения быстро прекратились, потому что «он ею манипулировал». В чем заключались эти манипуляции, она не поясняет, но, по мнению ФБР, они выражались в довольно конкретных заданиях, и задания эти Зарубина послушно выполняла.