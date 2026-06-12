Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.91

EUR

82.97

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

849

 

 

 

 

 

Новости

Спутник зафиксировал движение фур через понтонный мост у Чонгара после ударов ВСУ

The Insider
Иллюстрация к материалу

Движение между Крымом и оккупированной частью Херсонской области в районе Чонгара по-прежнему осуществляется через временный понтонный мост, показывают спутниковые снимки, опубликованные «Радио Свобода».

На фотографии, сделанной утром 12 июня, видны грузовики, движущиеся по понтонной переправе в сторону оккупированной части Херсонской области. Основной мост ранее был поврежден в результате двух ударов ВСУ и остается закрытым.

На снимке также заметны очереди из фур в сторону материковой части: перед понтонным мостом стоят 17 грузовиков и несколько легковых автомобилей, еще около 15 фур находятся южнее — перед КПП «Джанкой». При этом транспорта, следующего в сторону Крыма, на снимке не видно, несмотря на сообщения о дефиците топлива и некоторых товаров на полуострове.

Ранее украинские Telegram-каналы и российские военные блогеры сообщали, что после ударов украинских беспилотников по дорогам, ведущим в Крым через Херсонскую область, российские военные начали использовать гражданский транспорт для перевозки грузов, включая топливо и боеприпасы.

Накануне назначенный Россией глава оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал видеообращение к жителям, пожелав им «крепости духа и хорошего настроения в эти праздничные дни».

Утром 12 июня спутники зафиксировали пожар и в районе Чонгарского моста на севере Крыма, через который проходит «сухопутный коридор» на аннексированный полуостров. В последние дни он неоднократно подвергался ударам ВСУ.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  2. Война роботов: как фронт в Украине превратился в полигон для наземных беспилотников
  3. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  4. Второй тур вмешательства: выборы прошли, но давление Москвы на Ереван только начинается
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте