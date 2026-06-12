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МИД предостерег от поездок в Таиланд из-за того, что «Вашингтон развернул настоящую „охоту“ за россиянами» в стране

The Insider
Фото: сотрудники полиции Таиланда задерживают российского хакера Дениса Обрезко, ноябрь 2025

Фото: сотрудники полиции Таиланда задерживают российского хакера Дениса Обрезко, ноябрь 2025

Российский МИД призвал россиян «крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд» из-за «высокой угрозы задержания или ареста по запросам США». Ранее на этой неделе перед судом в Штатах предстал российский хакер Денис Обрезко, арестованный осенью прошлого года на Пхукете.

В сообщении российского ведомства аресты в стране по запросу ФБР называют «настоящей „охотой“ за россиянами»: 

«При этом США действуют напористо, без оглядки на таиландские власти проводят спецоперации с целью „отлова“ наших граждан, которые попали в их поле зрения. <...> Маховик карательного правосудия Вашингтона особенно интенсивно набирает обороты после начала специальной военной операции». 

Накануне перед федеральном судом в Бостоне впервые предстал предполагаемый российский хакер Денис Обрезко. Он был арестован на Пхукете в ноябре прошлого года по запросу американских властей, а затем экстрадирован в США. Его дело связано с расследованием деятельности хакерской группировки, известной как Void Blizzar или Laundry Bear. Сейчас он находится под стражей без права освобождения под залог. 

Генеральный консул России в Нью-Йорке в разговоре с агентством ТАСС позднее назвал задержание Обрезко «по сути захватом российского гражданина» и обвинил американские власти в игнорировании правовых механизмов. 

О хакерской группе Laundry Bear (Void Blizzard) стало известно в 2025-м. Первое ее название фигурировало в отчете нидерландской разведки: та связала ее с атаками на свои правительственные и коммерческие структуры, а также компании и ведомства других стран НАТО и ЕС. Название Void Blizzard группировке дала корпорация Microsoft: в ее собственном отчете от мая 2025 года говорилось, что хакеры работают как минимум с апреля 2024 года. Группировку связывают с атаками на правительственные учреждения и компании стран НАТО.

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