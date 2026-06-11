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Новости

Прокуратура Потсдама не нашла ничего противозаконного в проведении тайной конференции ультраправых с обсуждением «ремиграции»

The Insider
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Прокуратура Потсдама в конце марта завершила предварительное расследование по факту проведения в 2023 году тайной конференции нескольких ультраправых движений с участием членов парламентской партии «Альтернатива для Германии», где обсуждались массовые депортации мигрантов в страны их происхождения. Правоохранители не нашли в произошедшем признаков экстремизма или разжигания межнациональной ненависти. Об этом сообщает издание Tagesspiegel. 

Подробности правовой оценки прокуратура не раскрывает, ссылаясь на защиту личных прав участников. Есть ли другие уголовные дела, связанные с этой встречей, — неизвестно. Участники конференции настаивают на том, что не предлагали депортировать граждан Германии, о чем шла речь в журналистских материалах, и пытаются оспорить эти публикации в судах Берлина и Гамбурга. 

О проведении встречи стало известно только в 2024 году из публикации немецкого расследовательского издания Correctiv. По данным журналистов, на конференции один из ее участников, Мартин Зелльнер, заявил, что, по его мнению, есть три группы мигрантов, которые должны покинуть Германию: просители убежища, иностранцы с правом на пребывание и «неассимилированные граждане», включая граждан Германии с иммигрантскими корнями. По его мнению, последние являются самой большой «проблемой». Депутат парламента от AfD Геррит Юи (Gerrit Huy) подчеркнула, что она уже давно преследует такие же цели, как и Зелльнер.

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