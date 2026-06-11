Anthropic выделит $150 млн на программу стажировок для обучения организаций работе с ИИ

Разработчик ИИ-ассистента Claude, компания Anthropic, выделит $150 млн на создание программы стажировок Claude Corps — она предполагает направление тысячи специалистов в некоммерческие организации США, чтобы помочь внедрять там искусственный интеллект в повседневную работу. Об этом сообщает Associated Press.

По условиям программы, каждый из 1000 участников проведет год в принимающей организации, обучая ее сотрудников работать с Claude. Одновременно Anthropic объявила об отдельном взносе в $200 млн на изучение последствий массового внедрения ИИ для рынка труда и выработку мер защиты вытесненных работников.

Принимающие организации получат грант в $10 тысяч и бесплатный доступ к Claude. Партнером программы выступил некоммерческий образовательный проект CodePath, который будет вести отбор участников — заявки принимаются до 17 июля. Глава CodePath Майкл Эллисон заявил, что образовательный ценз не является обязательным условием для участия.

Президент Anthropic Даниэла Амодеи заявила, что Claude Corps должен стать частью более широкой стратегии компании по распределению выгод от ИИ между разными слоями общества. По ее словам, программа будет оцениваться по итогам первого года. Отмечается, что критики скептически относятся к подобным инициативам: директор Charity Reform Initiative Белла ДеВаан считает, что ИИ-компании не могут сами определять границы собственной ответственности перед обществом, и призывает к государственному регулированию.

Сама Anthropic в последнее время активно позиционирует себя как социально ответственную компанию. Соучредители компании — в том числе гендиректор Дарио Амодеи и его сестра Даниэла — публично пообещали пожертвовать 80% своих состояний. При этом компания с оценкой $965 млрд готовится к выходу на биржу и уже подала конфиденциальную заявку на IPO в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Ранее сообщалось, что Anthropic первой среди крупных ИИ-компаний подала конфиденциальную заявку на первичное размещение акций (IPO), опередив конкурента OpenAI. По оценкам аналитиков, размещение может стать вторым по величине в истории после ожидаемого IPO SpaceX.