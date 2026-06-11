РФ создала не менее пяти площадок для запуска ударных дронов у границы с Беларусью для затруднения работы украинской ПВО — «Радио Свобода»

Россия создала у белорусской границы сеть стартовых площадок для запуска ударных беспилотников по Украине, и белорусская территория превратилась в постоянный транзитный коридор для атак. Расследование «Радио Свобода» выявило не менее пяти таких объектов в Брянской, Орловской и Смоленской областях, часть из которых продолжают расширяться.

Ближайший к Беларуси объект — военный аэродром Шаталово в Смоленской области, расположенный в 46 км от границы. Строительство пусковых установок там началось в 2025 году: на майском спутниковом снимке 2026 года видно уже около десяти позиций. Крупнейший из известных комплексов находится под деревней Цымбулова в Орловской области — в 200 км от белорусской границы. Его площадь составляет почти 2 на 4 км, а российское государственное телевидение называло его «крупнейшим дронопортом в мире». Весной 2026 года объект расширился почти вдвое.

Официальный Минск не признает залетающие в Беларусь беспилотники российскими и при этом заявляет, что их количество растет. А по данным командующего ВВС и войсками ПВО Андрея Лукьяновича, только за 2025 год зафиксировано более 1400 нарушений воздушного пространства Беларуси. Госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович сообщал, что лишь за одну неделю мая 2026 года их было 116. В 2025 году на территории страны обезвредили около 520 беспилотников, треть из которых оказались боевыми.

Представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил «Свободе», что российские дроны намеренно «прижимаются» к белорусской границе при полете в сторону западных регионов Украины — это затрудняет работу украинской ПВО. Военный эксперт Анатолий Храпчинский добавил, что близость пусковых комплексов к Беларуси позволяет увеличивать боевую часть беспилотников за счет меньшего расхода топлива и, вероятно, использовать белорусскую инфраструктуру для ретрансляции сигнала управления.

Украина, по словам Игната, не заинтересована в расширении конфликта:

«Украинские дроны атакуют российскую территорию. Мы не делаем никаких провокаций на территории Беларуси, потому что нам это не нужно. Явно не нам воевать с белорусами».

Ранее Зеленский обвинил Беларусь в предоставлении территории для пролета российских беспилотников, атакующих Украину, — оборудование для наведения «Шахедов», по его словам, размещалось в том числе на крышах жилых домов в приграничных белорусских населенных пунктах.