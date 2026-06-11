Освобожденные защитники Мариуполя рассказали о пытках и смертях украинских военнопленных в СИЗО Камышина

Бывшие украинские военнопленные Владислав Стрюков и Остап Жидачевский заявили о систематических пытках, избиениях и унижениях в СИЗО № 2 города Камышина Волгоградской области, где содержатся украинские военные. Об этом они рассказали изданию «Вот Так».

По словам Стрюкова, попавшего в плен весной 2022 года после боев за Мариуполь, жестокое обращение начиналось еще при этапировании в изолятор. Он утверждает, что прибывших заключенных избивали дубинками и электрошокерами, натравливали на них собак, а любое обращение за медицинской помощью становилось поводом для новых побоев.

После прибытия, рассказывает бывший военнопленный, заключенным запрещали свободно передвигаться по камере, разговаривать и даже поднимать голову. За нарушения, по его словам, следовали избиения.

Самым тяжелым испытанием Стрюков называет допросы в отдельном помещении на третьем этаже СИЗО, которое пленные между собой называли пыточной. Во время таких допросов людей избивали, применяли электрошокеры и требовали признаний в убийствах мирных жителей. По его словам, пытки могли продолжаться по несколько часов. Когда он отказался оговорить себя и командира, к их гениталиям подключали полевой телефон ТА-57, используя его как устройство для пыток электрическим током. После многочасовых истязаний Стрюков подписал признательные показания, на основании которых впоследствии получил 24 года заключения.

Схожие свидетельства привел и бывший военнослужащий полка «Азов» Остап Жидачевский, который находился в Камышине с 2023 по 2025 год. Он рассказал, что во время допросов к пленным подключали провода и били током, одновременно нанося удары руками, ногами и дубинками. По его словам, после одного из таких эпизодов умер 60-летний боец «Азова» — не выдержало сердце.

«Ты круглосуточно слышишь крики людей из этого кабинета», — вспоминает Жидачевский. Украинских военнопленных также регулярно заставляли петь гимн России, слушать песни исполнителя Shaman, выкрикивать лозунги в поддержку России и отказываться от использования украинского языка.

Оба бывших пленника заявили о крайне плохих условиях содержания. Они рассказали о постоянном недоедании, отсутствии медицинской помощи и последствиях регулярных побоев: «Супы бывали — просто одна вода. Еда очень пресная, иногда недоваренная. Могли буханку хлеба разделить на 18 кусков. Из плена я вышел с весом 55 килограммов — до войны при росте 175 сантиметров весил на 30 больше».

Владислав Стрюков отвечает, что для сотрудников это скорее воспринималось как часть собственной «войны»: «Они, наверное, приходят домой и говорят: „Я защищал страну, я бил укропов в тюрьме“. А я стою голодный, худой, на коленях, руки за головой — и меня бьют. Чтобы показать, что ты сильнее?! Это же неравноценно». «Мотивация бить была одна: они считали нас фашистами и нацистами», — добавляет Жидачевский.

За почти два года в СИЗО Камышина, вспоминает Жидачевский, проверки проводились лишь дважды. Перед визитом представителей российского омбудсмена в камеры занесли шоколад, одежду и бумагу, однако сразу после их отъезда все забрали обратно. К приезду представителей Красного Креста администрация готовилась еще тщательнее: в камерах сделали косметический ремонт, раздали книги, настольные игры и средства гигиены. Заключенных с тяжелыми последствиями избиений заранее перевели в отдельную камеру, которую проверяющим не показывали. После отъезда делегации условия содержания вновь вернулись к прежним. Жидачевский также утверждает, что украинским военнопленным регулярно предлагали подписать контракт с российской армией в обмен на российское гражданство и прекращение пыток.

В СИЗО № 2 Камышина зафиксированы случаи гибели военнопленных. Куратор направления защиты прав военнослужащих организации «Медийная инициатива по правам человека» Мария Климик сообщила «Вот Так», что с начала полномасштабной войны в этом изоляторе погибли как минимум семь украинских военнослужащих. По ее словам, среди причин смерти фигурировали туберкулез, заражение крови и сердечная недостаточность, однако рассматривать эти диагнозы отдельно от условий содержания невозможно.

Дочь военного медика полка «Азов» Александра Крохмалюка, умершего после содержания в Камышинском СИЗО, считает, что ее отец был убит. После передачи тела Украине эксперты зафиксировали переломы ребер, травмы грудной клетки и другие повреждения. По словам правозащитников, Россия нередко передает тела погибших военнопленных спустя годы после смерти, что затрудняет установление обстоятельств гибели.

Ранее сообщалось о смерти в СИЗО № 2 Камышина украинского военнопленного Николая Скибы, защитника Мариуполя и военнослужащего Нацгвардии Украины. После выхода с «Азовстали» в мае 2022 года он оказался в российском плену и впоследствии содержался в Камышине. Согласно официальным документам, причиной его смерти стали пневмония и крайнее истощение организма. Родственники и украинская сторона связывают его гибель с отсутствием медицинской помощи и условиями содержания в плену.

В исследовании Харьковской правозащитной группы также упоминается СИЗО № 2 в Камышине. Освобожденные пленные рассказывали о применении электрошокеров, регулярных избиениях и допросах с применением насилия. Среди сотрудников учреждения бывшие заключенные неоднократно упоминали человека, которого называли «инспектор Михайлов».

Свидетельства о жестоком обращении с украинскими пленными ранее поступали и из других российских изоляторов. Так, бывший украинский военнопленный с позывным «Бритва», содержавшийся в СИЗО-2 Таганрога, рассказывал изданию «Слідство.Інфо», что журналистка Виктория Рощина, попавшая в плен в 2023 году, подвергалась постоянному давлению и несколько раз оказывалась в карцере за просьбы предоставить ей психологическую помощь. По его словам, после одного из таких эпизодов она попыталась покончить с собой. В сентябре 2024 года Рощина умерла в российском плену. Когда ее тело вернули Украине, эксперты обнаружили признаки крайнего истощения и многочисленные повреждения. В частности, ей сломали затылочную кость, когда удерживали ее в следственном изоляторе Таганрога. Об этом рассказал замначальника управления Нацполиции Дмитрий Шевчук.

В мае 2026 года уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что украинская сторона задокументировала 695 видов пыток и других форм жестокого обращения с украинскими военнопленными в российском плену. По официальным данным, подтверждена гибель 406 украинцев, находившихся в плену в России.