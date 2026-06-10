Roblox разблокировали в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на своих подписчиков, что Роскомнадзор и Министерство цифрового развития официально инициировали разблокировку Roblox в России.

Мизулина стала главным публичным защитником игровой платформы сразу после введения ограничений. По ее словам, она получила 63 тысячи обращений от детей и подростков с просьбами вернуть доступ к игре. В своем Telegram Мизулина писала, что каждый второй ребенок из обратившихся к ней после блокировки сервисов говорил о желании уехать из России — речь шла о детях от 8 до 16 лет.

Накануне Минцифры сообщало, что в начале июня российской стороне удалось согласовать с Roblox «условия для защиты прав и интересов российских пользователей». По данным ведомства, компания обязалась уже в июне запустить систему разграничения доступа к играм по возрасту — Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, платформа признала, что прежние технологии защиты несовершеннолетних от опасной информации работали неэффективно — в частности, именно это приводило к появлению на ней пропаганды суицида и употребления наркотиков, а также к попыткам вовлечь детей в противоправные действия.

На основании полученных гарантий Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой разблокировать игру. Акции Roblox Corporation отреагировали ростом на эти новости, сообщал Bloomberg. Формальное решение о снятии ограничений ожидалось после ответа силовых структур.

Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря 2025 года, заявив о распространении на платформе материалов с «пропагандой и оправданием» экстремизма и терроризма, призывами к насилию, а также «пропагандой ЛГБТ». 17 декабря ведомство объявило о готовности компании к сотрудничеству с ведомством ради разблокировки. До введения ограничений российская аудитория платформы насчитывала 30 млн пользователей, из которых ежемесячно активными были 18 млн человек.