Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

71.73

EUR

82.78

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

230

 

 

 

 

 

Новости

Roblox разблокировали в России

The Insider
Иллюстрация к материалу

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своем Telegram-канале со ссылкой на своих подписчиков, что Роскомнадзор и Министерство цифрового развития официально инициировали разблокировку Roblox в России.

Мизулина стала главным публичным защитником игровой платформы сразу после введения ограничений. По ее словам, она получила 63 тысячи обращений от детей и подростков с просьбами вернуть доступ к игре. В своем Telegram Мизулина писала, что каждый второй ребенок из обратившихся к ней после блокировки сервисов говорил о желании уехать из России — речь шла о детях от 8 до 16 лет.

Накануне Минцифры сообщало, что в начале июня российской стороне удалось согласовать с Roblox «условия для защиты прав и интересов российских пользователей». По данным ведомства, компания обязалась уже в июне запустить систему разграничения доступа к играм по возрасту — Roblox Kids и Roblox Select. Кроме того, платформа признала, что прежние технологии защиты несовершеннолетних от опасной информации работали неэффективно — в частности, именно это приводило к появлению на ней пропаганды суицида и употребления наркотиков, а также к попыткам вовлечь детей в противоправные действия.

На основании полученных гарантий Минцифры и Роскомнадзор обратились к правоохранительным органам с просьбой разблокировать игру. Акции Roblox Corporation отреагировали ростом на эти новости, сообщал Bloomberg. Формальное решение о снятии ограничений ожидалось после ответа силовых структур.

Роскомнадзор заблокировал Roblox 3 декабря 2025 года, заявив о распространении на платформе материалов с «пропагандой и оправданием» экстремизма и терроризма, призывами к насилию, а также «пропагандой ЛГБТ». 17 декабря ведомство объявило о готовности компании к сотрудничеству с ведомством ради разблокировки. До введения ограничений российская аудитория платформы насчитывала 30 млн пользователей, из которых ежемесячно активными были 18 млн человек.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. «Я Россию-маму ограничил в родительских правах». Троицкий — о Шамане, Шнуре и страхе в России
  3. «Болезнь Пашиняна», «грядущая война с Россией» и «газовые камеры на Арарате». Как Кремль наводнил Армению фейками накануне выборов
  4. Джини и его хозяин. Как российские власти манипулируют статистикой, чтобы скрыть рекордно высокое неравенство
  5. Фейковые иностранцы, беглые уголовники и отрицатели Холокоста. Кто вошел в «международный» трибунал по «преступлениям украинских нацистов»

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте