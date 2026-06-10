В Беларуси провели более 40 обысков по делу Европейского гуманитарного университета. В деле фигурирует оплата учебы с 2016 года — «Вясна»

Белорусские силовики провели не менее 40 обысков по делу о «содействии и финансировании экстремистской деятельности» на фоне запрета работы Европейского гуманитарного университета, сообщило правозащитное движение «Вясна».

Вуз был основан в Минске в 1990-е, в 2005-м республиканские власти лишили его лицензии, после чего учебное заведение продолжило работу в Вильнюсе. В середине апреля текущего года Верховный суд Беларуси внес университет в список «экстремистских» организаций.

Как утверждают правозащитники, силовики вынуждают родителей студентов потребовать от детей отчислиться и вернуться домой:

«Им дают до 10 дней на отчисление из университета. Силовики прямо говорят: если их дети не отчислятся из ЕГУ, то по уголовному делу будут задержаны их родители. Известно, что некоторые родственники студентов уже задержаны. Также КГБ приходит к выпускникам университета — известно о выпусках с 2019 по 2025 год. У них требуют предоставить дипломы об окончании».

В постановлении о возбуждении уголовного дела правозащитники обнаружили формулировку, судя по которой силовики считают оплату обучения в ЕГУ начиная с 2016 года возможным финансированием „экстремистской деятельности“:

«Неустановленные лица не ранее 30.04.2016 осуществили предоставление и сбор денежных средств, ценных бумаг и иного имущества для заведомого обеспечения экстремистской деятельности экстремистской организации „Европейский гуманитарный университет“, признанной таковой решением Верховного суда Республики Беларусь от 14.04.2026».

Неизвестно, может ли дата, указанная в постановлении, быть обычной опиской. По словам активистов, к родителям одного из выпускников ЕГУ пришли люди, назвавшиеся сотрудниками КГБ, но не предъявившие документов. Они заявили, что обыск связан с уголовным делом о сотрудничестве с «экстремистским формированием», и потребовали, чтобы выпускник прислал копию диплома. Следователи также допрашивали студентов и их родителей, в том числе выясняли, кто именно платил за обучение.