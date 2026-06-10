Страны ОДКБ рассмотрят вопрос о лишении Армении права голоса из-за двухлетней неуплаты взносов

Государства — участники Организации Договора о коллективной безопасности договорились рассмотреть применение к Армении статьи устава организации, предусматривающей санкции за невыполнение обязательств перед объединением. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ в Казани, передает ТАСС.

По словам Лаврова, Армения более двух лет не платит взносы в бюджет организации. Министр напомнил, что 7 июня глава МИД Армении Арарат Мирзоян объяснил это тем, что страна «попросту не участвует» в деятельности ОДКБ. В связи с этим государства-члены решили изучить возможность задействовать соответствующую статью устава организации.

Согласно статье 20 устава ОДКБ, государство, которое более двух лет не погашает задолженность перед бюджетом организации, может быть лишено права выдвигать своих граждан на квотные должности и права голоса в органах ОДКБ до полного погашения долга. В отдельных случаях устав также допускает приостановку участия государства в деятельности органов организации или его исключение.

На той же пресс-конференции Лавров заявил, что Армения формально остается полноправным членом ОДКБ, хотя в очередной раз не участвовала в мероприятиях организации. Он повторил позицию Москвы о том, что Еревану придется «достаточно оперативно» определиться между дальнейшим движением в сторону Евросоюза и сохранением членства в Евразийском экономическом союзе.

Лавров также обвинил Армению в «системном» наращивании взаимодействия с НАТО. По его словам, Ереван, не участвуя в работе ОДКБ и оставаясь формальным членом организации, одновременно проводит военные учения со странами НАТО, закупает военную продукцию и обменивается делегациями «по военной линии» с альянсом и Евросоюзом.

После переговоров с Владимиром Путиным в апреле премьер-министр Армении Никол Пашинян объяснял заморозку участия страны в ОДКБ тем, что организация, по мнению Еревана, не выполнила своих обязательств во время событий в Нагорном Карабахе в 2022 году. Тогда Пашинян заявил, что Армения продолжит сближение с Евросоюзом, однако окончательный выбор между европейской интеграцией и ЕАЭС должны будут сделать граждане страны. В ответ Путин подчеркивал, что одновременное участие в двух интеграционных объединениях невозможно.

Армения фактически прекратила участие в работе ОДКБ еще в 2024 году, однако формально остается членом организации. В последние месяцы российские власти неоднократно заявляли, что Еревану необходимо определиться с дальнейшим внешнеполитическим курсом и перспективами членства в ЕАЭС.