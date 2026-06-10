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Отказы в шенгенских визах в 2025 году обошлись россиянам более чем в 4,5 млн евро — АТОР

The Insider
Фото: TravelQ

Фото: TravelQ

Россияне, получившие отказ в шенгенской визе в 2025 году, суммарно потратили на безрезультатные заявки более 4,5 млн евро. Такую оценку привела Ассоциация туроператоров России (АТОР) на основе статистики Еврокомиссии. По данным ЕС, Россия в 2025 году вошла в пятерку стран, граждане которых чаще всего подавали заявления на краткосрочные шенгенские визы.

Еврокомиссия сообщала, что в 2025 году консульства стран ЕС и ассоциированных с Шенгеном стран получили почти 12 млн заявлений на краткосрочные визы. Больше всего заявок подали граждане Китая, Турции, Индии, России и Марокко. На россиян пришлось 679 тысяч заявлений, а доля отказов для них снизилась с 7,5% в 2024 году до 6,4% в 2025-м.

По расчетам АТОР, почти 43 тысячи россиян получили отказ. Только консульские сборы за такие заявки составляют около 3,6–3,7 млн евро. С учетом сервисных сборов визовых центров, которые обычно платятся отдельно и зависят от страны подачи, общие расходы на неудачные заявки могли превысить 4,5 млн евро.

Точную сумму посчитать невозможно, поскольку Еврокомиссия не публикует возрастную разбивку отказов. Это важно, потому что консульский сбор с 11 июня 2024 года составляет 90 евро для взрослых и 45 евро для детей от 6 до 12 лет, а дети младше 6 лет освобождены от сбора. Кроме того, размер сервисного сбора зависит от конкретного визового центра и страны подачи.

После начала полномасштабной войны в Украине ЕС полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Часть стран Евросоюза также ограничила или фактически прекратила выдачу туристических виз россиянам. При этом, как следует из статистики Еврокомиссии, число заявлений от россиян на шенгенские визы в 2025 году выросло по сравнению с 2024-м.

9 июня The Insider писал, что Россия попала в список стран, граждане которых сравнительно редко получают убежище в ЕС. С 12 июня заявления граждан таких стран смогут рассматривать по ускоренной процедуре. Правозащитники предупреждают, что это может затронуть политических активистов, дезертиров, антивоенных россиян и другие уязвимые группы, чьи риски не всегда отражаются в общей статистике. 

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