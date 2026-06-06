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Новости

В США ученых выгнали с конференции Американской диабетической ассоциации. Они раздавали листовки с критикой политики Трампа

The Insider
AP Images

AP Images

Сотрудники службы безопасности вывели нескольких исследователей диабета с ежегодной научной конференции Американской диабетической ассоциации (ADA) в городе Новый Орлеан.

Причиной стало распространение копии редакционной статьи, недавно опубликованной в главном журнале ассоциации. В статье под названием «Ошибочные решения продолжают разрушать и уничтожать биомедицинские исследования в Соединенных Штатах: мы больше не можем позволить себе самоуспокоение и страх. Мы все должны действовать сейчас!» подверглась критике политика администрации Трампа и проект бюджета на 2027 год. Он предусматривает сокращение финансирования Национальных институтов здравоохранения (NIH) на 5 млрд долларов. Авторы текста также предупреждили о возможных негативных последствиях реформ для исследований диабета и других медицинских направлений. 

Среди участников акции были главный редактор журнала Diabetes Care Стивен Кан, а также исследователи Аарон Келли, Джастин Райдер и Десмонд Шатц — бывший президент Американской диабетической ассоциации и один из ведущих мировых экспертов по диабету. Также среди участников был Ирл Хирш — один из самых известных диабетологов США, чьи работы во многом сформировали современные подходы к терапии диабета 1 типа.

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После этого исследователи попытались вернуться в конференц-центр через другой вход, но их снова остановили. По словам очевидцев, их предупредили, что в случае возвращения полиция может начать задержания за якобы незаконное проникновение. Представитель полиции штата Луизиана сообщил, что организаторы конференции сами попросили силовиков помочь вывести нескольких человек с мероприятия.

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Организаторы сообщили пяти исследователям, что их не допустят к участию в конференции. Среди них оказались и ученые, которые должны были выступать с докладами в выходные. Вскоре один из отстраненных участников получил письмо от Американской диабетической ассоциации:

«Вам уважительно сообщили, что распространение материалов не разрешено, и дали возможность остаться на мероприятии, если вы прекратите раздавать материалы. Когда вы продолжили это делать, у нас не осталось выбора, кроме как удалить вас до конца конференции».

Сами отстраненные участники уверены, что ассоциация приняла решение отменить их выступления, так как опасается последствий со стороны администрации Трампа.

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