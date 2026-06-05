Агенство «Синьхуа» вложит больше 1 млрд юаней в ИИ-агента для пропаганды идей Си Цзиньпина

Дочерняя компания китайского государственного агентства новостей «Синьхуа» — Xinhuanet — намерена инвестировать более 1,1 млрд юаней ($162 млн) в разработку ИИ-агента для распространения идеологии лидера КНР Си Цзиньпина. Соответствующие документы опубликованы на Шанхайской фондовой бирже, сообщает Reuters.

Проект получил название «Синьхуа Юйдянь». По описанию компании, это «интеллектуальный агент для изучения, исследования и распространения идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой для новой эры». ИИ будет ориентирован на «распространение позитивного голоса» и подачу новостей о текущих делах и политике — чтобы помочь пользователям справляться с переизбытком информации и «дилеммой доверия при распознавании правды и лжи».

Среди заявленных функций агента — помощь в написании официальных документов. Система будет следить за тем, чтобы ссылки на высказывания Си «в официальном делопроизводстве и интерпретации политики были точными и безошибочными». Корпус данных для обучения ИИ описывается как «чистый и незамутненный».

Проект является частью государственного курса на внедрение ИИ во все отрасли экономики, объявленного Пекином в марте. Помимо этого, он продолжает серию технологических инициатив по распространению официальной идеологии среди молодежи — в частности пропагандистское приложение «Учи — укрепляй Китай», запущенное в 2019 году, в какой-то момент обогнало и WeChat, и китайскую версию TikTok в китайском App Store.

В мае 2024 года Управление киберпространства Китая уже представило языковую модель и чат-бот, обученные на трудах Си Цзиньпина, в том числе «Мыслях о социализме с китайской спецификой для новой эры». Тогда чиновники отметили, что «экспертиза и авторитет корпуса информации обеспечивают профессионализм создаваемого моделью контента».