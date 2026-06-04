Офицер ФСБ Сосонкин из расследования The Insider об операциях спецслужб в Африке был арестован военным судом в Москве

Военный суд в Москве арестовал офицера ФСБ Евгения Сосонкина, который фигурировал в расследовании The Insider о разведывательной деятельности российских спецслужб в Африке. Ходатайство об аресте 37-летнего офицера 235-й гарнизонный военный суд удовлетворил 3 июня — на это обратила внимание «Медиазона».

Статья УК, по которой Сосонкина преследуют, публично не раскрывается. Пресс-служба суда уточнить обвинение отказалась. Телефон Сосонкина недоступен, его супруга ликвидировала аккаунты в соцсетях и на вопрос «Медиазоны» об аресте мужа отвечать не стала.

Сосонкин фигурировал в расследовании The Insider о том, как ГРУ и ФСБ задействовали в своей зарубежной работе частные структуры. Одной из таких структур стало «Бюро Легинт» с годовым бюджетом в 100 млн рублей — его учредил выходец из военно-морской разведки ГРУ Виктор Бояркин совместно со своей женой. На сайте компании Сосонкин значился «директором по международным связям». По данным The Insider, он также занимал должность исполнительного директора Делового консультативного совета по Ливии — структуры, которую источник издания называл созданной «по настойчивой просьбе ФСБ», остро нуждавшейся в расширении резидентуры на Ближнем Востоке в противовес турецкой разведке.

«Бюро Легинт» было задействовано в проектах на Кубе и в Мексике, аффилированная АЭССА — на Мадагаскаре, в Конго, Сенегале и Мали. В Африке организации проводили пропагандистские мероприятия, в том числе с участием наемников из ЧВК Вагнера и совместно с фондом «Русский мир». Номер телефона, указанный на сайте «Бюро Легинт», зарегистрирован на Анастасию Самаркину, родственницу жены Бояркина. Девушка, ответившая по этому номеру журналисту «Медиазоны», заявила, что тот ошибся.

Местом службы Сосонкина является войсковая часть 26047. Она относится к Пятой службе ФСБ, курирующей «международное сотрудничество».