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Новости

Венгерская прокуратура сняла с мэра Будапешта обвинения в нарушении закона из-за разрешения на проведение прайда

The Insider
Фото: Янош Куммер/Getty Images

Фото: Янош Куммер/Getty Images

Прокуратура Венгрии сняла с мэра Будапешта Гергеля Карачоня обвинения, выдвинутые из-за того, что в 2025 году он выдал разрешение на проведение в городе ЛГБТ-парада, несмотря на действующие гомофобные законы. Об этом сообщает немецкое издание Die Zeit. 

Это произошло после решения Суда Европейского союза, вынесенного в апреле, в котором говорилось, что действия Карачоня не содержат уголовного преступления. Прайд запретила полиция со ссылкой на закон о запрете «пропаганды гомосексуальности» среди несовершеннолетних, принятый в 2021 году, и принятую в апреле 2025 года поправку к конституции Венгрии, в соответствии с которой право детей на «адекватное физическое, умственное и моральное развитие» ставится выше большинства других гражданских прав. Карачонь тем не менее согласовал проведение демонстрации — в ней приняло участие больше 200 тысяч человек. 

В этом году в Венгрии сменилось правительство — вместо Виктора Орбана, при котором и были приняты гомофобные законы, к власти пришел Петер Мадьяр, неоднократно высказывавшийся в защиту свободы собраний. Тем не менее заметного разворота политики в отношении ЛГБТ не произошло, принятые при Орбане законодательные акты отменены не были. 

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