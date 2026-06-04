Россия и США 5 июня подпишут соглашение о продолжении проектирования тоннеля через Берингов пролив, который должен соединить Чукотку с Аляской. Об этом спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил журналистам на полях Петербургского международного экономического форума, сообщают «Ведомости».

«Тоннель будет», — подчеркнул Дмитриев, отвечая на вопрос об этом проекте. По его словам, речь идет об одном из крупных инфраструктурных проектов между двумя странами.

Судя по дате, подписание планируется на ПМЭФ с «официальной делегацией США», которая, как заявляли российские официальные лица, впервые с 2017–2018 годов приехала на форум во главе с Родни Мимсом Куком-младшим — председателем Комиссии по изящным искусствам (независимого федерального ведомства, которое консультирует власти по вопросам дизайна и эстетики парков американской столицы). В то же время госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате заявил, что ему ничего не известно ни о какой официальной делегации на ПМЭФ и высокопоставленных чиновниках среди участников форума.

Помимо Кука, на ПМЭФ приехали Стивен Сигал, конспиролог Кэндис Оуэнс, бывший инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер и братья Эндрю и Тристан Тейты, обвиняемые в торговле людьми.

Идею тоннеля Дмитриев выдвинул в октябре прошлого года. Тогда же он оценил стоимость строительства: традиционными методами — свыше $65 млрд, с применением технологий The Boring Company Илона Маска — менее $8 млрд. Срок осуществления проекта, по его расчетам, не превысит восьми лет. Дональд Трамп назвал идею интересной.