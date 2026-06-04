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Новости

Рубио ничего не известно об «официальном представителе» США на ПМЭФ. Им оказался представитель консультативного органа по оформлению парков

The Insider
Фото: Родни Мимс Кук-младший

Фото: Родни Мимс Кук-младший

Помощник президента России Юрий Ушаков 2 июня заявил РИА «Новостям», что на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) впервые за долгое время приедет «официальная американская делегация». Госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в Сенате заявил, что ему об этом ничего не известно. 

Официальная делегация США будет представлена на ПМЭФ «впервые за несколько лет», сказал Ушаков. По его оценкам, американцы «на таком уровне отсутствовали» с 2017–2018 года. 

В качестве главы делегации Ушаков назвал Родни Мимса Кука-младшего. РИА «Новости» представляет его как «главу комиссии США по изящным искусствам». В интервью агентству ТАСС он рассказал, что на мероприятие ему разрешили приехать Госдепартамент и лично президент США Дональд Трамп. 

При этом на прошедших слушаниях в Сенате госсекретарь США Марко Рубио заявил, что ему вообще неизвестно ни о какой официальной американской делегации на ПМЭФ. Так он ответил на вопрос сенатора Дика Дурбина: 

«Мне неизвестно о делегации, которая туда поехала. Я знаю об этом мероприятии. Я знаю, что они его проводят, но я не думаю, что речь идет о высокопоставленных чиновниках [из США]». 

Дурбин после этого уточнил, что на ПМЭФ, например, заявлено участие американского режиссера Стивена Сигала. Но Рубио отметил, что тот не является госслужащим. 

Родни Мимс Кук-младший, которого российские СМИ и Telegram-каналы представили «главой американской делегации», действительно является председателем Комиссии по изящным искусствам США (U.S. Commission of Fine Arts, CFA). Это независимое федеральное ведомство. Оно занимается тем, что консультирует президента, Конгресс и правительство по вопросам дизайна и эстетики американской столицы. 

Среди прочего, Кук-младший курирует спорное расширение бального зала Белого дома, для которого снесли Восточное крыло здания, писало агентство Reuters. В мае CFA также одобрила возведение в Вашингтоне «самой высокой в мире арки», которую в СМИ окрестили «Аркой Трампа» (Arc de Trump). 

Помимо Кука, на ПМЭФ приехали другие граждане США: режиссер Стивен Сигал, активистка Кэндис Оуэнс, которая известна утверждениями о том, что жена Эммануэля Макрона — мужчина, экс-инспектор ООН в Ираке Скотт Риттер (частый гость ТАСС или канала Владимира Соловьёва) и братья Эндрю и Тристан Тейты, которых обвиняют в торговле людьми.

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