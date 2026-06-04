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Новости

В России действует более 30 млн самозапретов на кредиты — вице-премьер Григоренко

The Insider
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Вице-премьер России Дмитрий Григоренко на сессии ПМЭФ заявил, что сейчас в стране действует больше 30 млн самозапретов на выдачу кредитов, его слова цитирует издание «Ведомости». Мера заработала в прошлом году для борьбы с кибермошенничеством. 

Григоренко рассказал, что для себя он самозапрет не устанавливал и пошутил, что надеется не на себя, а «на авось». Уже всерьез он заявил, что самозапрет является наиболее эффективной мерой по борьбе с мошенничеством, которая оказалась способной переломить тренд, — если раньше наблюдался рост числа случаев обмана граждан, то в последние полгода-год можно констатировать снижение. 

В марте прошлого года за первые два дня действия этой меры самозапретом воспользовались как минимум 1,7 млн россиян. Самозапрет вводится для того, чтобы помешать мошенникам оформлять кредиты на чужие паспорта. Снять самозапрет можно только с помощью усиленной электронной подписи — он перестает действовать через сутки после снятия. Помимо полного самозапрета, можно установить также частичный — по виду кредитора (банка или МФО) и по способу выдачи кредита (очно или дистанционно). Самозапрет не распространяется на кредиты под залог недвижимости или транспортных средств, а также образовательные кредиты.

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