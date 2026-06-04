Администрация Трампа переписывает федеральные правила финансирования университетов для борьбы с «антиамериканскими ценностями»

Администрация Трампа взялась за переписывание федеральных правил, которые регулируют всю систему высшего образования США. Об этом сообщает Associated Press.

По словам заместителя министра образования Николаса Кента, новый подход позволяет охватить сразу 6 тысяч учебных заведений, получающих федеральное финансирование. Минобразования уже предложило как минимум 11 новых нормативных актов. Среди них — изменение системы аккредитации, которая открывает вузам доступ к государственным деньгам. По проекту новых правил, аккредитаторы должны будут проверять наличие в университетах «интеллектуального разнообразия» — завуалированного требования присутствия в вузах консерваторов. Административно-бюджетное управление Белого дома предложило обязать ведомства проверять, что федеральные гранты не идут на продвижение DEI или «антиамериканских ценностей».

Ранее администрация Трампа пыталась действовать точечно, в отношении конкретных учебных заведений. Смена стратегии последовала за серией судебных поражений — федеральные суды заблокировали попытки администрации лишить финансирования Гарвард и Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе. Параллельно резко сократилось число новых расследований против университетов: за первые месяцы 2026 года их было открыто около дюжины, тогда как за тот же период 2025-го — более 70. Бывшая глава офиса гражданских прав Минобразования при Байдене Кэтрин Ламон назвала прошлогоднюю волну расследований перформансом, который захватил внимание, но не дал результатов.

Как отмечает AP, несмотря на откат в тактике, война Белого дома с отдельными университетами не прекращается. Минюст с февраля подал против Гарварда и Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) в совокупности четыре иска, обвиняя оба заведения в потворстве антисемитизму. В области приема студентов администрация также наращивает давление. Минюст уже констатировал, что медицинские школы Йеля и UCLA дискриминировали белых и азиатских абитуриентов в пользу черных и латиноамериканских. Сами университеты отвергают эти обвинения.

В то же время многие университеты закрыли DEI-инициативы, ужесточили правила проведения акций протеста, сократили исследовательские программы. Президент Американской ассоциации университетских профессоров Тодд Уолфсон заявил, что преподаватели опасаются привлечь федеральное внимание самим содержанием своих курсов.