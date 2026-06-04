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Итальянский производитель шин Pirelli принимает заказы от российских военных — доклад Grizzly Research

The Insider
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Американская аналитическая компания Grizzly Research обвинила в своем расследовании итальянского производителя шин Pirelli в том, что его «тесные связи» с Россией «представляют угрозу национальной безопасности Запада». В докладе фирма сообщила, что компания скрывает от инвесторов реальные масштабы своего российского бизнеса. По данным Grizzly, основанным на российской отчетности, на Россию приходится около 10% чистой прибыли Pirelli, тогда как сама компания относит к региону «Россия, Ближний Восток, Африка и Индия» менее 6% выручки.

Главное обвинение касается кировского завода Pirelli, который, по версии Grizzly, делит территорию и инфраструктуру с соседним государственным предприятием, выпускающим шины для российской военной техники, включая колесные платформы для пусковых установок ядерных боезарядов и бронемашины, применявшиеся при вторжении в Украину. Этим предприятием управляет НИИ резиновых и полимерных изделий, полностью принадлежащий подсанкционному «Ростеху», ему же принадлежит доля в 25,005% в «Пирелли Тайр Раша», которой подконтрольны заводы в Кирове и Воронеже. По мнению Grizzly, через эту долю и соседство производств Россия способна получить доступ к технологиям Pirelli, критически важным для военной промышленности.

Авторы доклада утверждают, что заводы фактически взаимозависимы: соседнее предприятие НИИ, по их данным, получает тепло по трубам с площадки Pirelli, а в одном из официальных документов кировских властей оба завода указаны общей строкой по электропотреблению. В рамках расследования аналитики Grizzly под видом военного, воюющего в Украине, обратились на горячую линию Pirelli с просьбой купить шины для своего подразделения и им дали внутренний email для оформления заказа. Отдел кадров кировского завода, по утверждению Grizzly, не смутила даже легенда о судимости за бойню в Буче. Кроме того, у Pirelli, по данным фирмы, есть указанный на сайте дилер в оккупированном Донецке, что выглядит нарушением санкций ЕС.

В докладе также говорится о связях Pirelli с Кремлем. В мае 2014 года, через два месяца после аннексии Крыма, глава «Роснефти» Игорь Сечин купил 13% акций Pirelli за €552,7 млн, подписав документы в присутствии Владимира Путина. Grizzly отмечает, что в календаре Pirelli 2017 года снялась падчерица главы «Ростеха» Сергея Чемезова Анастасия Игнатова. По оценке аналитиков, чем дольше Pirelli остается в России, тем больше нынешний статус-кво «может превратиться в угрозу» для репутации компании.

В Pirelli, как пишет Bloomberg, отвергли доклад. В заявлении компания назвала его не соответствующим действительности, подчеркнула, что не производит шины для военных нужд, и сообщила, что об этом «уже некоторое время известно и сообщено компетентным итальянским органам». Pirelli поручила юристам «принять меры во всех юрисдикциях против тех, кто распространял эту ложную информацию».

В Grizzly отмечают, что Pirelli остается единственным западным производителем шин, продолжающим работать в России: Nokian, Michelin, Continental, Goodyear и Bridgestone свернули там бизнес после начала вторжения. По данным Financial Times, это часть более широкой тенденции — руководство ряда западных компаний передумало уходить из России, и с 2022 года в стране осталось более 2100 транснациональных корпораций.

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