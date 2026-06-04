В отношении инспектора ГИБДД из Тулуна Иркутской области Виктора Асхаева, который обратился в Генпрокуратуру с жалобой на коррупцию в своем подразделении, возбудили уголовное дело по статье о незаконном сборе компьютерной информации. Об этом сообщает Astra.

По данным издания, история началась после того, как коллеги Асхаева остановили водителя, лишенного прав. Во время общения с инспекторами тот заявил, что уже «решил вопрос» с руководством. Позже оформленный на него протокол исчез из базы данных, а автомобиль вернули владельцу.

Когда сотрудники попытались разобраться в произошедшем, начальник отдела ГИБДД «Тулунский» Иван Кременский (на фото), как утверждается, уничтожил подготовленный ими рапорт и записи с регистратора. После этого Асхаев решил самостоятельно добиться проверки и попросил одного из сотрудников получить сведения об автомобилисте, чтобы приложить их к заявлению в Генпрокуратуру.

После проведенной проверки инспектору, по его словам, в течение нескольких месяцев поступали угрозы с требованием прекратить жалобы. Кроме того, коллеги предупреждали его, что Кременский якобы просит своего знакомого сотрудника ФСБ Иванова (фамилия изменена) и его руководство организовать против Асхаева уголовное преследование, чтобы добиться его увольнения.

13 апреля 2026 года Асхаев находился на дежурстве в Тулуне. По его словам, к нему и его напарнику подъехал микроавтобус без опознавательных знаков. Из машины вышли люди в масках, бронежилетах и с нашивками «ФСБ». Среди них, как утверждается, находился и упомянутый ранее оперативник ФСБ лейтенант Иванов. Асхаева задержали и доставили в здание Следственного комитета в Тулуне.

Там его привели к следователю Алине Зенковой (на фото). По словам инспектора, сотрудники регионального отряда специального назначения ФСБ начали требовать от него пароль от телефона и стали оказывать на него давление. После того как Асхаева ударили головой о шкаф и он едва не упал, Зенкова потребовала вывести его из кабинета, объяснив это опасениями за сохранность мебели.

После этого Асхаева перевели в соседний кабинет. Там, по его словам, Иванов ударил его в живот и заявил, что делает это из-за того, что инспектор в телефонных разговорах нелестно отзывался о его друге — начальнике Тулунского отдела ГИБДД Кременском. Затем Асхаева начали избивать по лицу и груди. Когда он стал терять сознание, силовики обливали его водой, чтобы привести в чувство.

Не добившись пароля от телефона, двое сотрудников ФСБ, как утверждает Асхаев, сняли с него одежду и удерживали за ноги, а третий подверг его сексуализированному насилию с использованием регулировочного жезла. Когда его спросили, вспомнил ли он пароль, инспектор из-за своего состояния не смог ответить. После этого, по его словам, пытки продолжились. От сильной боли он потерял сознание.

Очнувшись, Асхаев обнаружил, что на нем снова надета одежда, а рядом находятся сотрудники скорой помощи. По его словам, медики дали ему таблетку, сделали инъекцию и предложили подписать отказ от госпитализации. Затем один из сотрудников ФСБ попросил оставить им шприц с лекарством и нашатырный спирт, чтобы самостоятельно приводить задержанного в сознание. Как утверждает Асхаев, медики выполнили эту просьбу и уехали.

После этого, по словам инспектора, его заставили под видеозапись заявить об отсутствии претензий к сотрудникам ФСБ, подписать все процессуальные документы и сообщить пароль от телефона.

Затем Асхаева отправили в изолятор временного содержания. Там, как он утверждает, следователь Зенкова и назначенный государством адвокат Потемин убеждали его дать признательные показания, предупреждая, что иначе его оставят в СИЗО. По словам инспектора, в ИВС к нему также пришел руководитель Тулунского следственного отдела Никитин, который пригрозил возбуждением еще одного уголовного дела.

Впоследствии Асхаева отпустили под подписку о невыезде.

Источник Astra утверждает, что начальник Тулунского подразделения ГИБДД Кременский и сотрудник ФСБ Иванов поддерживают дружеские отношения и проводят много времени вместе.

Как сообщил изданию собеседник в правоохранительных органах, сейчас военно-следственный отдел проводит расследование по заявлениям о пытках, которым, как утверждает Асхаев, он подвергся со стороны сотрудников ФСБ. Кроме того, начата доследственная проверка в отношении следователя Зенковой. При этом уголовное дело против самого инспектора продолжает расследоваться. Проверка прокуратуры по его заявлениям о коррупции в подразделении ГИБДД нарушений не выявила.

По данным Astra, врачи Тулунской городской больницы не зафиксировали значительную часть жалоб Асхаева на полученные травмы. Кроме того, главный врач больницы Елена Гусевская отказалась продлевать ему больничный лист, сославшись, по словам инспектора, на административное давление.