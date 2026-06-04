Премьер-министр Франции намерен взыскивать ущерб от беспорядков после победы ПСЖ из социальных пособий участников погромов

После беспорядков, вспыхнувших после победы парижского футбольного клуба Paris Saint-Germain в финале Лиги чемпионов, премьер-министр Франции Себастьян Лекорню предложил компенсировать ущерб от погромов за счет социальных пособий виновников беспорядков. Об этом сообщает Le Figaro.

«Речь идет о переходе от системы, где за ущерб платит общество, к системе, где платят сами нарушители», — пояснили в правительстве Франции. Предполагается, что суммы на возмещение ущерба смогут взыскиваться в гражданском порядке, включая удержания из социальных выплат.

Во вторник Лекорню заявил, что хочет «пойти дальше» в вопросе наказаний. По его словам, нынешняя система в основном строится вокруг уголовной ответственности, тогда как материальный ущерб от беспорядков обходится обществу «чрезвычайно дорого».

При этом премьер-министр уточнил, что не поддерживает полную приостановку социальных выплат, но считает возможным направлять часть пособий — за исключением минимально необходимого для жизни — на компенсацию ущерба.

Лекорню также признался, что испытывает ярость из-за произошедшего насилия, и раскритиковал попытки обвинять в происходящем полицию. Он заверил французских полицейских и жандармов в своей «безусловной поддержке».



Le Figaro отмечает, что на фоне беспорядков во Франции усиливаются позиции правых политиков. Так, рейтинг лидера ультраправой партии Жордана Барделлы достиг рекордного уровня. Согласно опросу, проведенному с 31 мая по 2 июня, уровень доверия к Барделле вырос на 6 процентных пунктов за месяц и достиг 47%. Это лучший результат среди всех французских политиков.