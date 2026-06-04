В столице Сомали начались бои между правительственными войсками и сторонниками оппозиции после продления полномочий президента

В столице Сомали Могадишо в ночь на 4 июня начались вооруженные столкновения между правительственными войсками и ополченцами оппозиции. Бои вспыхнули накануне запланированных протестов против решения президента Хасана Шейха Мохамуда остаться у власти после истечения срока полномочий.

По данным Reuters, перестрелки начались вечером 3 июня и продолжались утром в четверг. Жители сообщили агентству о минометных обстрелах, поврежденных домах и бегстве мирных жителей из некоторых районов города. По словам очевидцев, в ходе столкновений были уничтожены как минимум два бронеавтомобиля.

Как сообщает Le Monde со ссылкой на AFP, полиция заявила о проведении «масштабной операции безопасности» против вооруженных группировок, которые, по версии властей, атаковали отдельные районы Могадишо с использованием минометов. Издание также пишет, что бывший премьер-министр Сомали Хасан Али Хайре накануне обвинил правительственные силы в нападении на его резиденцию. В свою очередь, представитель полиции Абдифатах Адан заявил, что сотрудники правоохранительных органов сами подверглись нападению со стороны вооруженных групп.

Политический кризис в стране обострился после того, как в марте парламент одобрил конституционные изменения, предусматривающие всеобщее голосование на выборах и увеличение сроков полномочий президента и парламента с четырех до пяти лет. Как отмечает Le Monde, сторонники Мохамуда считают, что после принятия реформы его мандат автоматически продлевается еще на год. Оппозиция, напротив, обвиняет президента в попытке удержаться у власти и призвала своих сторонников выйти на протесты.

Срок полномочий Мохамуда истек в мае. Очередные выборы должны были состояться в июне, однако после принятия реформы их проведение в намеченные сроки оказалось под вопросом.

Сомали почти два десятилетия ведет борьбу с исламистской группировкой «Аш-Шабаб», связанной с «Аль-Каидой» и контролирующей значительные территории страны. Однако нынешние столкновения в Могадишо связаны прежде всего с внутриполитическим кризисом вокруг продления президентских полномочий.