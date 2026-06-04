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Новости

Марко Рубио заявил, что США готовят новые санкции против России

The Insider
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Администрация Дональда Трампа участвует в подготовке нового законопроекта о санкциях против России. Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей. Трансляцию вел NBC News. 

По его словам, юристы Белого дома и представители администрации работают с офисом сенатора Линдси Грэм над формулировками документа и обсуждают, какие положения будут приемлемы для администрации. Рубио отметил, что Трамп поддержал эту работу.

Госсекретарь добавил, что законопроект находится на стадии согласования деталей и что он выступает за использование дополнительных санкционных инструментов против России.

Сам Грэм заявил, что Сенат «очень близок» к принятию документа, который позволит Трампу ввести новые ограничения против Москвы. По словам сенатора, инициативу поддерживают как республиканцы, так и демократы.
 

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