Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.56

EUR

84.61

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

623

 

 

 

 

 

Новости

Германия впервые не смогла получить место в Совете Безопасности ООН

The Insider
Иллюстрация к материалу

Германия впервые проиграла выборы на место непостоянного члена Совета Безопасности ООН. На голосовании в Генеральной Ассамблее 3 июня ФРГ не смогла набрать необходимое количество голосов и уступила Австрии и Португалии, пишет Deutsche Welle.

В региональной группе «Западная Европа и другие государства» за два места в Совбезе боролись три страны. Португалия получила поддержку 134 государств — членов ООН, Австрия — 131 голос, тогда как Германия заручилась поддержкой лишь 104 стран. Для избрания требовалось не менее двух третей голосов Генассамблеи, или 127 голосов.

Германия шесть раз избиралась непостоянным членом Совета Безопасности, ранее страна ни разу не терпела поражения на выборах. На нынешнем голосовании присутствовал министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль. Заседание Генеральной Ассамблеи вела ее председатель Анналена Бербок, ранее возглавлявшая немецкий МИД.

Поражение Германии стало неожиданным на фоне ее роли в организации. По данным МИД ФРГ, в 2024 году страна была вторым по величине плательщиком взносов в бюджет ООН после США.

Совет Безопасности ООН состоит из 15 государств. Пять стран — Россия, США, Китай, Великобритания и Франция — являются постоянными членами и обладают правом вето. Еще десять мест занимают непостоянные члены, которых Генеральная Ассамблея избирает на двухлетний срок. Хотя они не могут блокировать решения Совбеза, участие в его работе считается одним из наиболее влиятельных дипломатических статусов в системе ООН.

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Путинский застой: полиция в России снова разгоняет концерты, а металлистов штрафуют за татуировки и одежду

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте