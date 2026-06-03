Путин расширил своим указом механизм ответной конфискации западных активов в России

Владимир Путин подписал указ № 389, который существенно дополняет принятый в сентябре 2025 года механизм ускоренной реализации федерального имущества. Документ вступает в силу со дня официального опубликования — 3 июня 2026 года.

Исходный указ № 693 появился «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц». По данным Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, установленный в 2025 году механизм позволяет России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие ее замороженных средств. Комментируя тот указ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если планы по «незаконному отбору активов» России начнут реализовываться, Москва «будет защищать свои интересы» и «использовать весь возможный юридический инструментарий».

Оригинальный указ ускорял оценку имущества и назначал единственного уполномоченного продавца, которым стал основной банк оборонно-промышленного комплекса ПСБ («Промсвязьбанк»), находящийся под западными санкциями. Теперь круг уполномоченных продавцов расширяется — функции агента могут делить между собой ПСБ и Росимущество, в зависимости от конкретного президентского решения.

Впервые прописан и порядок самих торгов. По умолчанию имущество выставляется на аукцион, а если тот не состоялся — переходит в режим публичного предложения с пошаговым снижением цены до 50% от стартовой. Если кто-то из участников подтверждает цену на одном из шагов, среди всех желающих проводится отдельный аукцион с шагом 1% от начальной цены. Для жилья из государственного жилищного фонда предусмотрен особый режим — продажа только на аукционе, а при его провале повторные торги с понижением на 5%, но не ниже 70% от исходной цены. Антимонопольная служба обязана рассматривать ходатайства о согласовании таких сделок в течение трех рабочих дней.

В конце мая Госдума приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по делам о незаконной приватизации. Согласно документу, если приватизация была проведена с нарушениями, срок давности составляет три года с момента выявления нарушения, но не может превышать 10 лет с момента выбытия имущества из публичной собственности. При этом ограничение не распространяется на дела о коррупции и экстремизме.