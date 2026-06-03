Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

USD

72.56

EUR

84.61

OIL

97.22

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

257

 

 

 

 

 

Новости

Путин расширил своим указом механизм ответной конфискации западных активов в России

The Insider
Фото: Пресс-служба президента России

Фото: Пресс-служба президента России

Владимир Путин подписал указ № 389, который существенно дополняет принятый в сентябре 2025 года механизм ускоренной реализации федерального имущества. Документ вступает в силу со дня официального опубликования — 3 июня 2026 года.

Исходный указ № 693 появился «в связи с недружественными и противоречащими международному праву действиями Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций, направленными на введение ограничительных мер в отношении граждан Российской Федерации и российских юридических лиц». По данным Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к российскому правительству, установленный в 2025 году механизм позволяет России национализировать и быстро распродать иностранные активы, если Евросоюз решится на изъятие ее замороженных средств. Комментируя тот указ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что если планы по «незаконному отбору активов» России начнут реализовываться, Москва «будет защищать свои интересы» и «использовать весь возможный юридический инструментарий».

Оригинальный указ ускорял оценку имущества и назначал единственного уполномоченного продавца, которым стал основной банк оборонно-промышленного комплекса ПСБ («Промсвязьбанк»), находящийся под западными санкциями. Теперь круг уполномоченных продавцов расширяется — функции агента могут делить между собой ПСБ и Росимущество, в зависимости от конкретного президентского решения.

Впервые прописан и порядок самих торгов. По умолчанию имущество выставляется на аукцион, а если тот не состоялся — переходит в режим публичного предложения с пошаговым снижением цены до 50% от стартовой. Если кто-то из участников подтверждает цену на одном из шагов, среди всех желающих проводится отдельный аукцион с шагом 1% от начальной цены. Для жилья из государственного жилищного фонда предусмотрен особый режим — продажа только на аукционе, а при его провале повторные торги с понижением на 5%, но не ниже 70% от исходной цены. Антимонопольная служба обязана рассматривать ходатайства о согласовании таких сделок в течение трех рабочих дней.

В конце мая Госдума приняла закон о 10-летнем сроке исковой давности по делам о незаконной приватизации. Согласно документу, если приватизация была проведена с нарушениями, срок давности составляет три года с момента выявления нарушения, но не может превышать 10 лет с момента выбытия имущества из публичной собственности. При этом ограничение не распространяется на дела о коррупции и экстремизме.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. «Нам говорили, мы делаем антидоты». Исповедь сотрудницы лаборатории, где испытывали «Новичок»
  2. Лидер партии «Сильная Армения» Карапетян — номинальный владелец виллы в Ницце, где жила Алина Кабаева. Вилла куплена на деньги Газпромбанка
  3. Виза сомнительных ценностей. Как иностранцев заманивают в Россию «скрепами» и почему они разочаровываются
  4. Массовые депрессии. Почему психическое здоровье молодежи ухудшается в глобальном масштабе
  5. Путинский застой: полиция в России снова разгоняет концерты, а металлистов штрафуют за татуировки и одежду

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подпишитесь на нашу Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте