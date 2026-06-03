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На мумии «ледяного человека» Этци развиваются грибки и бактерии, угрожающие ее сохранности — исследование

The Insider
Фото: Марион Лафоглер / Южно-Тирольский музей археологии

Фото: Марион Лафоглер / Южно-Тирольский музей археологии

На мумии человека медного века, которую назвали Этци, обнаруженной в 1991 году в Эцтальских Альпах и находящейся в Южно-Тирольском археологическом музее, обнаружены колонии грибов и бактерий, которые могут привести к ее постепенному разложению. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Microbiome. 

Пока поддержание особого режима температуры и влажности (мумия хранится при температуре –6°C и 99-процентной влажности) спасает мумию от разложения, однако эти меры не подавляют микробную активность полностью. 

Взяв мазки с кожи мумии, образцы ее тканей и выделившейся из нее влаги, а также образцы почвы, изъятые на месте обнаружения мумии, исследователи смогли выделить не только современные, но и древние микроорганизмы. Некоторые из них, например, кишечные бактерии, поселились в организме Этци, еще когда он был жив. 

Этци — это «микроэкосистема, находящаяся в неустойчивом равновесии», — заявил биолог Давид Веласкес из Автономного университета Мадрида. В коже Этци нашли четыре вида устойчивых к холоду дрожжей, способных расщеплять белки, жиры и коллаген, и бактерии, расщепляющие фенол — противогрибковый консервант, которым обрабатывали мумию.  

Ученые предполагают, что наилучшим решением для сохранности мумии было бы снова заморозить ее во льду, однако тогда она стала бы недоступной для исследователей и посетителей. Вместо этого сотрудники музея планируют тщательно наблюдать за колониями микроорганизмов, чтобы вовремя отследить причиненные ими разрушения. 

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