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Новости

Журналистке Марии Пономаренко вынесли приговор по третьему уголовному делу — на этот раз «о причинении вреда сотруднику колонии»

The Insider
Фото: RFE/RL

Фото: RFE/RL

Суд в Алтайском крае вынес приговор политзаключенной Марии Пономаренко по делу о «дезорганизации деятельности колонии» (ч. 2 ст. 321 УК РФ). Ее обвинили в «причинении вреда сотруднику колонии», пишут Telegram-канал «Тюремный адвокат» и издание RusNews.

Пономаренко назначили 1 год и 10 месяцев лишения свободы. Путем частичного сложения сроков окончательный составил 2 года и 3 месяца в колонии общего режима.

Это уже третье уголовное дело против Пономаренко. О нем стало известно в сентябре прошлого года. 

В феврале 2023 года журналистку приговорили к 6 годам лишения свободы по статье о «фейках» из-за поста о российском авиаударе по театру в Мариуполе. Позже в колонии на нее завели еще одно дело, обвинив в нападении на двух сотрудников ФСИН. В марте 2025-го ее приговорили к 1 году и 10 месяцам, а общее время заключения путем сложения сроков увеличили на месяц. 

Только в период с 30 июля по 9 августа прошлого года она трижды пыталась покончить с собой. По словам адвоката, Пономаренко неоднократно помещали в карцер, где за соседней стеной постоянно велись ремонтные работы, а в самом помещении водились крысы.

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