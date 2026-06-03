Новым главой израильской спецслужбы «Моссад» стал выходец из Беларуси Роман Гофман

Новой главой израильской спецслужбы «Моссад» стал бывший военный секретарь премьер-министра Израиля и репатриант из Беларуси Роман Гофман. Он стал первым выходцем из стран бывшего СССР на этом посту. Его вступлению в должность предшествовал долгий судебный процесс, начавшийся в 2025 году. Об этом пишет The Times of Israel.

Во вторник Гофман был приведен к присяге — на следующий день после того, как Верховный суд отклонил ходатайство об аннулировании его назначения и обвинение в нарушении этики. Впервые о назначении Гофмана премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил в декабре 2025 года. Пятилетний срок полномочий предыдущего директора «Моссада» истекает в июне 2026 года. После объявления о назначении Гофмана был подан иск, связанный с его службой в качестве командира дивизии ЦАХАЛ в 2022 году.

Тогда Гофман одобрил привлечение 17-летнего блогера Ори Эльмакайеса к операции влияния против Ирана, «Хезболлы» и ХАМАС. Эльмакайес опубликовал в своем Telegram-канале информацию на арабском языке, после чего его арестовала спецслужба Шин Бет и продержала в заключении почти полтора года. В итоге обвинения с него были сняты после того, как удалось доказать его сотрудничество с ЦАХАЛ. Эльмакайес подал иск против назначения Гофмана главой «Моссада», утверждая, что он не уведомил правоохранительные органы об их сотрудничестве, что привело к аресту Эльмакайеса. В итоге Гофман отделался дисциплинарным взысканием.

Гофман приехал в Израиль из Беларуси в 1990 году, поступил в военный интернат, военную карьеру начал танкистом. В 2019 году получил звание бригадного генерала, был ранен во время нападения ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, в 2024 году был назначен военным секретарем Нетаньяху.

Во время церемонии присяги Нетаньяху назвал главной миссией Гофмана уничтожение режима Ирана.

«Этот режим террора, которому суждено исчезнуть с лица земли — и мы поможем ему достичь этой цели, — больше не будет угрожать нам ядерными бомбами и тысячами смертоносных баллистических ракет. „Моссад“ продолжит оставаться в авангарде нашей борьбы против иранской агрессии… В соответствии с последовательной политикой, которую мы проводим уже много лет, мы не позволим иранскому режиму повернуть время вспять. Мы не позволим ему получить ядерное оружие и не позволим ему угрожать нашему существованию», — сказал он.