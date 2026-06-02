Куратор внутренней политики Кремля Прокопенко перешел в «шпионское» управление президента по стратегическому партнерству — «Ведомости»

Давний куратор внутренней политики Кремля Тимур Прокопенко перешел в новое управление администрации президента — по стратегическому партнерству и сотрудничеству (УСПС). Об этом «Ведомости» узнали от пяти источников, четыре из которых близки к администрации, а один — непосредственно в ней.

Прокопенко занял пост заместителя начальника УСПС. До этого он с 2012 года возглавлял один из ключевых отделов управления по внутренней политике (УВП), курируя молодежные организации, выборы, работу с оппозицией и взаимодействие с министерствами. Собеседники издания указывают, что его прежние задачи «в значительной степени выполнены», и называют чиновника действующим игроком кремлевской «обоймы».

УСПС было учреждено в августе 2025 года на месте двух ликвидированных подразделений — по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами и по приграничному сотрудничеству. The Insider ранее писал, что упраздненное управление по культурным связям, несмотря на свою официальную вывеску, занималось разведкой, вербовкой, вмешательством в иностранные выборы и сбором компромата на зарубежных политиков и военных. Управление курировал Дмитрий Козак, а после его отставки осенью 2025 года ответственность за это направление перешла к первому заместителю руководителя АП Сергею Кириенко. Именно Кириенко предложил Путину создать УСПС и теперь курирует его работу.

В октябре 2025 года новое управление возглавил Вадим Титов — бывший гендиректор «Русатом — Международная сеть», структуры «Росатома», отвечавшей за продвижение интересов госкорпорации за рубежом. До назначения Прокопенко у Титова числился один заместитель — бывший референт УВП Борис Чернышов. Конкретный функционал Прокопенко в новом управлении пока не определен.

Прокопенко 45 лет, он выпускник факультета журналистики Военного университета Минобороны и Российской академии госслужбы. Карьеру начинал в ИТАР-ТАСС, затем работал в аппарате Госдумы и полпредстве президента на Дальнем Востоке. В 2020 году прошел так называемую школу губернаторов, в том же году защитил кандидатскую в МГИМО о роли социальных сетей в российской политической коммуникации.