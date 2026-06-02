«Т-Технологии» завершили покупку «Авто.ру» у «Яндекса»

«Яндекс» и «Т-Технологии», головная структура Т-банка, сообщили о закрытии сделки по продаже автомобильного онлайн-сервиса «Авто.ру», сообщает Forbes. Новым владельцем платформы стала «Т-Авто», дочерняя компания «Т-Технологий». Сумма сделки составила 35 млрд рублей, привлеченных в виде заемного финансирования.

В рамках перехода к новому собственнику «Т-Авто» получила весь пакет активов: непосредственно сервис объявлений о продаже машин, B2B-платформу «Авто.ру Бизнес», а также решение для цифрового автокредитования в автосалонах «eКредит». При этом «Авто.ру» сохранит название и команду — платформа продолжит работу как самостоятельный сервис в рамках общей стратегии «Т-Технологий», направленной на трансформацию российского авторынка.

Покупатели рассчитывают, что покупка «Авто.ру» обеспечит дополнительный операционный доход от 45 млрд рублей в течение ближайших трех лет. В «Яндексе», в свою очередь, отметили, что вырученные средства позволят компании перенаправить капитал в быстрорастущие технологические направления, сохранив баланс между интересами акционеров, сотрудников и партнеров.

О намерении продать «Авто.ру» «Яндекс» договорился с «Т-Технологиями» в марте 2026 года, тогда же были объявлены цена сделки и ожидаемые сроки ее закрытия во втором квартале. Ранее о возможной продаже сервиса писал «Коммерсантъ». Источники издания называли среди претендентов «Сбер», Т-Банк и «Авито», а стоимость актива оценивали в 20–25 млрд рублей. «Яндекс» приобрел «Авто.ру» в 2014 году за $175 млн. С тех пор ежемесячная аудитория платформы почти утроилась, достигнув 33 млн пользователей.