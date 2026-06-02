Дочь доверенного лица Путина заочно приговорили к 6 годам колонии за призывы донатить ВСУ

Первомайский районный суд Кирова заочно приговорил к 6 годам колонии 28-летнюю Александру Пугач по делу о распространении «фейков» о российской армии и публичных призывах к деятельности против безопасности государства. Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на пресс-службу суда.

Приговор вынесли 14 мая, спустя две недели он вступил в законную силу. Кроме лишения свободы, Пугач на 3,5 года запретили администрировать сайты.

Александра Пугач — дочь ректора Вятского государственного университета Валентина Пугача, который на президентских выборах 2024 года был доверенным лицом Владимира Путина в Кировской области.

Как ранее сообщало издание «Пермь 36,6», уголовное дело против Пугач возбудили после ее выступления на антивоенном митинге в Грузии. Там она призывала помогать Украине и жертвовать средства Вооруженным силам Украины. В своих социальных сетях Пугач также публиковала посты в поддержку Украины.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Александра Пугач уехала в Грузию и, по данным СМИ, полностью прекратила общение с отцом.