Владимир Путин разрешил представителям Верховного суда устанавливать проблесковые маячки на автомобили

Верховный суд России оказался в числе ведомств, представителям которых разрешено устанавливать на свои автомобили проблесковые маячки. Это следует из указа президента Владимира Путина, подписанного накануне.

Указ дополняет перечень ведомств, сотрудникам которых «на транспортные средства устанавливаются устройства для подачи специальных световых и звуковых сигналов». В нем перечислены только те ведомства, на автомобилях сотрудников которых нет специальной раскраски.

В этот перечень уже входят, например, правительство, Госдума и Совет Федерации, Счетная палата, МИД, Минобороны, СВР, ФСБ, Управделами президента, ФСИН, а с весны прошлого года и «Роскосмос». Теперь список дополнили Верховным судом.

У каждого ведомства есть определенное количество автомобилей, на которые оно может установить «мигалки» — у Верховного суда таких будет пять. Больше всего — у ФСБ (207).

Примечательно, что есть право устанавливать проблесковые маячки и у «высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», однако у них есть такая возможность только для 85 автомобилей. С присоединением к России оккупированных регионов Украины общее число субъектов выросло — с 85 до 89.

В сентябре прошлого года председателем Верховного суда РФ стал бывший генпрокурор Игорь Краснов. Предыдущую должность он занимал с 2020 года. Представители Генеральной прокуратуры РФ уже есть в перечне тех, кому разрешено использовать на автомобилях проблесковые маячки.