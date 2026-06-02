Министр здравоохранения Мурашко похвастался, что за год сотрудникам медучреждений удалось отговорить от аборта 46 тысяч женщин

Михаил Мурашко. Фото: ТАСС

В прошлом году сотрудники медицинских учреждений в России отговорили от аборта 46 тысяч женщин. Как передает ТАСС, об этом министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, выступая на 39-м Международном конгрессе с курсом эндоскопии «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний».

«В 2025 году более 46 тысяч беременностей сохранено по результатам проведения консультирования женщин в состоянии репродуктивного выбора. Благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям родилось более 32 тысяч маленьких граждан нашей страны».

Мурашко рассказал также, что в прошлом году более 7,2 млн мужчин и 8,9 млн женщин в возрасте 18–49 лет прошли диспансеризацию для оценки репродуктивного здоровья.

Согласно данным из сборника Росстата «Здравоохранение в России», в 2024 году в стране было проведено 444,3 тысячи операций по прерыванию беременности (на 5% меньше, чем годом раньше). При этом, как писал «Медвестник», данные Минздрава за тот же год были иными: 338 тысяч абортов (232 операции на 100 тысяч населения). В пересчете на численность населения наибольшее число абортов было сделано в Тыве: 790 абортов на 100 тысяч.

Как писал The Insider, по состоянию на конец 2025 года более чем в 30 регионах России действовал фактически полный или частичный запрет на искусственное прерывание беременности. Более чем в 20 регионах законодательно запрещено «склонение к аборту».

