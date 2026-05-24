Сепаратисты взорвали поезд с пакистанскими силовиками и их семьями в Белуджистане. Погибли не менее 24 человек

В пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан произошел взрыв рядом с поездом, перевозившим сотрудников силовых структур и членов их семей. По последним данным, погибли не менее 24 человек, около 70 получили ранения. Ответственность за атаку взяла на себя сепаратистская группировка «Армия освобождения Белуджистана» (BLA).

Как сообщает Reuters, взрыв произошел рядом с железнодорожными путями, когда поезд направлялся к станции, где пассажиры должны были пересесть на междугородний состав Jaffar Express. По данным источников агентства в силовых структурах, начиненный взрывчаткой автомобиль врезался в один из вагонов. В результате локомотив и несколько вагонов сошли с рельсов, два вагона перевернулись.

BLA заявила, что устроила атаку смертника. Reuters не смог независимо подтвердить это утверждение. По словам пакистанских властей, среди погибших есть жители расположенного рядом жилого дома, поврежденного взрывом. На опубликованных с места кадрах видны сгоревшие автомобили, разрушенные здания и обломки вагонов.

Белуджистан — богатая природными ресурсами провинция Пакистана на границе с Ираном и Афганистаном, где много лет действует вооруженное сепаратистское подполье. Белуджи — отдельный иранский народ, живущий в Пакистане, Иране и Афганистане. В Пакистане, по разным оценкам, проживает около 6–7 млн белуджей. Сепаратисты обвиняют центральные власти в эксплуатации местных ресурсов, включая газ, медь и золото, без достаточной автономии для региона и доли доходов для местного населения. BLA регулярно атакует силовиков, железные дороги и инфраструктуру, ее активность резко выросла после того, как Пакистан в 2013 году передал Китаю в аренду глубоководный порт Гвадар.

В марте 2025 года боевики BLA захватили поезд Jaffar Express с более чем 400 пассажирами. Они подорвали железнодорожные пути и открыли огонь по составу, после чего взяли заложников, в том числе представителей силовых структур. Пакистанские военные заявили, что в ходе штурма были убиты все 33 нападавших, однако погиб 21 заложник и четверо военнослужащих.