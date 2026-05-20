Новости

Акции маленькой IT-компании в Индии выросли после того, как инвесторы перепутали ее с производителем конфет, подаренных Моди Мелони

The Insider
Акции индийской компании Parle Industries Ltd. выросли на 5% после того, как инвесторы, вероятно, перепутали ее с производителем конфет Melody, которые премьер-министр Индии Нарендра Моди подарил премьеру Италии Джордже Мелони.

Поводом стало видео, опубликованное Мелони: на нем Моди вручает ей упаковку карамелек Melody. Ролик быстро разошелся по соцсетям с хештегом Melodi — комбинация фамилий Modi и Meloni. После этого инвесторы начали скупать акции Parle Industries — несмотря на то что компания вообще не связана с конфетами. На самом деле конфеты Melody и печенье Parle-G выпускает другая фирма — Parle Products, один из крупнейших производителей сладостей в Индии. Она не торгуется на бирже.

Что касается Parle Industries, то это небольшая IT-компания стоимостью менее $3 млн, в которой работают всего девять человек. Она занимается ERP-системами и программным обеспечением для бизнеса. С начала года ее акции упали более чем на 40%, однако после публикации видео бумаги резко выросли и достигли дневного лимита роста.

