Расследования
Репортажи
Аналитика
RADIOInsider

OIL

97.22

USD

72.35

EUR

84.07

Поддержите нас
Нам очень нужна ваша помощьПодпишитесь на регулярные пожертвования

125

 

 

 

 

 

Новости

Руководителям завода «Телта» вынесли третий приговор. Их обвинили в хищении денег, выделенных на производство телефонов для военных

The Insider
Иллюстрация к материалу

Руководители пермского телефонного завода "Телта" получили уже третий по счету приговор. Их признали виновными в хищении 48,7 млн рублей, владелец предприятия Игорь Морозов, экс-гендиректор Алексей Высоков и бывший главный бухгалтер Елена Гришина признали вину в трех эпизодах мошенничества и двух - покушения на него и получили сроки по совокупности приговоров от 10 до 12 лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ". 

Суд признал всех троих виновными в том, что завод завысил стоимость выполнения пяти контрактов, заключенных с привлечением аффилированного с Игорем Морозовым ООО «УК Центр». По трем из них они успели получить оплату в размере 48,7 млн рублей, а по еще двум, на сумму 16 млн рублей - только планировали. В итоге им инкриминировали три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и два эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 48,7 млн рублей Морозов в ходе процесса возместил из собственных средств. В итоге Морозов получил семь лет заключения в колонии строгого режима (с учетом прошлых приговоров - 10 лет), а Гришина и Высоков — по восемь лет в колонии общего режима (с учетом прошлых приговоров - 12 лет). Все трое получили также штрафы по 1,5 млн рублей и ограничение свободы сроком на два года. 

Осенью прошлого года Морозов получил 7 лет колонии и штраф 900 тысяч рублей,  Высоков — 7 лет 6 месяцев строгого режима, Гришина — 7 лет 6 месяцев общего режима по делу о хищении 33,8 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2016–2021 годах руководство ОАО «Пермский телефонный завод „Телта”», исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей, при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88 завысило себестоимость продукции и заменило часть отечественных комплектующих на более дешевые китайские, что противоречило условиям контракта с Минобороны, а сэкономленные деньги присвоило. 

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Высокова и Гришину к 7 годам колонии по другому делу — о даче взятки начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. По версии следствия, они передавали ему подарки — электросамокат, телевизор и квадрокоптер — за помощь в оформлении документов для участия «Телты» в гособоронзаказе.

Руководство «Телты» также фигурирует в делах против высшего руководства Главного управления связи (ГУС) ВС РФ. Весной этого года бывший начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил 7 лет строгого режима за получение взяток на 36 млн рублей от генерального директора «Телты» Высокова и бухгалтера Гришиной. Осенью генерал-майор Александр Оглоблин, возглавлявший управление планирования связи, был приговорен к 9 годам колонии за получение 12 млн рублей от того же предприятия «за общее покровительство» при исполнении контрактов.

Статьи по теме

Нам очень нужна ваша помощь

Подпишитесь на регулярные пожертвования

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Популярное

  1. Пролив не спасет от провала: почему даже резкий рост нефтяных цен не способен компенсировать падение российской экономики
  2. Кафедра военных преступлений. Как ГРУ готовит в МГТУ им. Баумана хакеров и бойцов «информационной войны»
  3. Схватить за «Бороду». Какие агенты ФСБ, ГРУ и СВР направлены в Армению для борьбы с Пашиняном
  4. «Путин добился отвращения ко всему советскому». Историк Андрей Зубов — о 9 мая, наследии СССР и конце режима
  5. «Напишем, что это для комбайнов»: The Insider и Nordsint разоблачили китайскую компанию, продающую России антенны для дронов

Подпишитесь на нашу еженедельную Email-рассылку

Подписываясь, вы соглашаетесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности The Insider, а также с условиями Google reCAPTCHA (Privacy Policy, Terms of Service).

Темы расследований
Fakesperts
Подписаться на еженедельную Email-рассылку
Подписаться на RSS-ленту
О проекте