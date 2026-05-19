Руководителям завода «Телта» вынесли третий приговор. Их обвинили в хищении денег, выделенных на производство телефонов для военных

Руководители пермского телефонного завода "Телта" получили уже третий по счету приговор. Их признали виновными в хищении 48,7 млн рублей, владелец предприятия Игорь Морозов, экс-гендиректор Алексей Высоков и бывший главный бухгалтер Елена Гришина признали вину в трех эпизодах мошенничества и двух - покушения на него и получили сроки по совокупности приговоров от 10 до 12 лет. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Суд признал всех троих виновными в том, что завод завысил стоимость выполнения пяти контрактов, заключенных с привлечением аффилированного с Игорем Морозовым ООО «УК Центр». По трем из них они успели получить оплату в размере 48,7 млн рублей, а по еще двум, на сумму 16 млн рублей - только планировали. В итоге им инкриминировали три эпизода мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и два эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). 48,7 млн рублей Морозов в ходе процесса возместил из собственных средств. В итоге Морозов получил семь лет заключения в колонии строгого режима (с учетом прошлых приговоров - 10 лет), а Гришина и Высоков — по восемь лет в колонии общего режима (с учетом прошлых приговоров - 12 лет). Все трое получили также штрафы по 1,5 млн рублей и ограничение свободы сроком на два года.

Осенью прошлого года Морозов получил 7 лет колонии и штраф 900 тысяч рублей, Высоков — 7 лет 6 месяцев строгого режима, Гришина — 7 лет 6 месяцев общего режима по делу о хищении 33,8 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2016–2021 годах руководство ОАО «Пермский телефонный завод „Телта”», исполняя госконтракт на сумму более 1,4 млрд рублей, при изготовлении 7 тысяч военно-полевых телефонных аппаратов ТА-88 завысило себестоимость продукции и заменило часть отечественных комплектующих на более дешевые китайские, что противоречило условиям контракта с Минобороны, а сэкономленные деньги присвоило.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил Высокова и Гришину к 7 годам колонии по другому делу — о даче взятки начальнику отдела Главного управления связи Минобороны Сергею Слюсарю. По версии следствия, они передавали ему подарки — электросамокат, телевизор и квадрокоптер — за помощь в оформлении документов для участия «Телты» в гособоронзаказе.

Руководство «Телты» также фигурирует в делах против высшего руководства Главного управления связи (ГУС) ВС РФ. Весной этого года бывший начальник ГУС генерал-лейтенант Вадим Шамарин получил 7 лет строгого режима за получение взяток на 36 млн рублей от генерального директора «Телты» Высокова и бухгалтера Гришиной. Осенью генерал-майор Александр Оглоблин, возглавлявший управление планирования связи, был приговорен к 9 годам колонии за получение 12 млн рублей от того же предприятия «за общее покровительство» при исполнении контрактов.