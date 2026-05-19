Полотно Джексона Поллока, «одна из первых по-настоящему абстрактных картин», было продано на аукционе за рекордные $181 млн

Картина американского художника Джексона Поллока «Номер 7A» (1948) продана на аукционе Christie's в Нью-Йорке за рекордные $181,2 млн — это четвертая по стоимости работа в истории аукционных торгов, сообщает The Guardian.

Предыдущий ценовой рекорд среди работ Поллока составлял $61,2 млн и был установлен в 2021 году. Частным образом работы художника уходили и за $200 млн. Christie's охарактеризовал «Номер 7A» как произведение, в котором Поллок «окончательно освобождается от оков традиционной мольбертной живописи» и создает одну из первых по-настоящему абстрактных картин в истории искусства. Картина была написана в технике drip painting и до аукциона принадлежала медиамагнату С.И. Ньюхаусу, чья семья после его смерти в 2017 году решила продать коллекцию.

На том же вечернем торге Christie's были установлены рекорды еще для трех художников. Бронзовая голова «Данаида» румынского скульптора Константина Бранкузи ушла с молотка за $107,6 млн, побив прежний рекорд мастера в $71,2 млн. Картина американца Марка Ротко «№ 15 (два зеленых поля и красная полоса)» продана за $98,4 млн — прежний рекорд Ротко составлял $86,9 млн. Портрет работы каталонца Жоана Миро оценили в $53,5 млн против прежних $37 млн.

Майские торги Christie's последовали за громкой серией рекордов на Sotheby's в ноябре прошлого года. Тогда «Портрет Элизабет Ледерер» австрийца Густава Климта был продан за $236,4 млн, став вторым по стоимости произведением в истории аукционов. На том же аукционе автопортрет мексиканской художницы Фриды Кало «Сон (Кровать)» ушел за $54,7 млн — рекорд для работ женщин-художниц.

Абсолютный рекорд аукционных продаж по-прежнему принадлежит картине «Спаситель мира», атрибутированной Леонардо да Винчи, — в 2017 году она была куплена на Christie's за $450 млн.