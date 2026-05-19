Европарламент отказался снимать иммунитет с депутата Ангелики Ниблер. Ее подозревают в растратах и мошенничестве

Европарламент временно заблокировал расследование против депутата от немецкой парти ХСС («Христианско-социальный союз», баварская партия, выступающая в союзе с «Христианско-демократическим союзом») Ангелики Ниблер. Во время тайного голосования в Страсбурге большинство депутатов проголосовали за отклонение запроса о снятии с нее иммунитета. Об этом сообщает Der Spiegel, соответствующей информации на сайте Европарламента пока нет. Запрос о снятии с Ниблер иммунитета был направлен главным прокурором Евросоюза еще летом 2025 года.

Как отмечает издание, парламентарии последовали рекомендации парламентского комитета по правовым вопросам. Последний в начале мая пришел к выводу, что из-за «серьезной неопределенности в отношении мотивов, лежащих в основе жалобы», с которой и началось расследование, нельзя исключить, что она была подана по политическим мотивам. Жалобу подал бывший сотрудник Ниблер, работавший с ней с августа 2021 года по сентябрь 2023 года. Также комитет указал на то, что поскольку преступления, в которых подозревается Ниблер, были совершены с 2017 по 2025 год, то есть в то время, когда она уже была депутатом Европарламента, ее преследование может в любой момент быть приостановлено по требованию немецкого Бундестага.

В чем подозревают Ниблер

Как писало еще в прошлом году издание Politico, расследование в отношении Ниблер касается возможного нецелевого расходования средств ЕС: в частности, на деньги Европарламента она ездила на частные и деловые встречи, не связанные с ее работой как депутата. Кроме того, она поручала своим помощникам выполнение личных поручений. Сама она называла обвинения «безосновательными».

В статье, опубликованной около недели назад, Der Spiegel назвал Ниблер «самой влиятельной немецкой женщиной в Брюсселе после Урсулы фон дер Ляйен»: она входит сразу в несколько комитетов Европарламента, является заместителем председателя партии ХСС и сопредседателем немецкой делегации в Европарламенте. Также она занималась преподаванием и работала в различных юридических фирмах. В прошлом году она задекларировала сразу семь источников дохода, который суммарно составил около €300 тысяч.

При всем этом, по словам бывших сотрудников, она из средств Евросоюза оплачивала услуги водителей, которые возили ее в аэропорт для отлета на отдых, в парикмахерскую и на встречи руководства ХСС. Депутаты Европарламента могут пользоваться услугами водителей для поездок на политические мероприятия, связанные с их работой, в том числе и за пределами Брюсселя и Страсбурга, где расположены офисы учреждения, однако не для личных целей. Кроме того, одного из водителей она якобы привлекла для распространения листовок в ходе избирательных кампаний, что тоже незаконно. Также Ниблер якобы выплачивала зарплату женщине, которая формально числилась ее помощницей в Европарламенте, но фактически работала на бывшего депутата Европарламента от ХСС Бернда Поссельта.