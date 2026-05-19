Экс-полицейского из ярославского Центра «Э», который пять лет притворялся волонтером штаба Навального, приговорили к 12 годам за взятки

Иван Репин. Фото: Telegram-канал «Свободный Рыбинск»

Суд в Ярославле приговорил к 12 годам в колонии строгого режима и штрафу в размере 2 млн рублей бывшего начальника отделения по противодействию экстремистским организациям ярославского Центра «Э» Ивана Репина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ярославский журналист Александр Тихонов.

Репина признали виновным в получении взяток и превышении должностных полномочий. Его лишили звания капитана полиции. Вместе с Репиным осужден бывший оперуполномоченный Центра «Э» Максим Гагарин: его приговорили к 7,5 года колонии строгого режима и штрафу в размере 700 тысяч рублей, а также лишили звания капитана полиции. У бывших полицейских решением суда конфискованы деньги, полученные в виде взяток (1,2 млн рублей и 700 тысяч рублей соответственно). Дело было возбуждено в ноябре 2024 года.

«Медиазона» писала, что на Репина в прошлом поступали жалобы о применении насилия: так, в сентябре 2022 года он участвовал в избиении при задержании ярославского юриста и экоактивиста Андрея Акимова.

Кроме того, в ноябре 2025 года «Медиазона» выяснила, что Иван Репин тайно внедрился в штаб Алексея Навального в Ярославле. Его опознала по фото бывший координатор штаба Елена Лекиашвили. Репин притворялся волонтером с 2017-го по 2021 год.

«Он называл себя Иван Чехов. Общительный, энергичный, активный. Но ничего особенного он у нас не делал: просто ходил [в штаб], к чаю что-то приносил. За рулем был, поэтому что-то привезти-отвезти мог помочь, листовки брал — наверное, в мусорку их выкидывал. Ну, ходил-болтал постоянно», — рассказала Лекиашвили.

