Trump Mobile наконец показала смартфон T1. Он похож на перемаркированный HTC, а флаг США на корпусе нарисован с 11 полосами вместо 13

Компания Trump Mobile представила «трампофон» T1 с золотистым корпусом, американским флагом на задней крышке и предустановленной соцсетью Truth Social, сообщает NBC News. Эксперты, опрошенные телеканалом, однако, сразу усомнились в заявленном американском происхождении не только сборки устройства, но и его дизайна, поскольку телефон практически идентичен тайваньскому HTC U24 Pro, хотя на презентации в прошлом году его дизайн напоминал iPhone. Кроме того, на американском флаге на телефоне изображено 11 полос вместо положенных 13.

Сыновья президента анонсировали проект еще в июне прошлого года, пообещав выпустить «патриотическую альтернативу» продуктам технологических корпораций, произведенную в США. Телефон должен был появиться в августе 2025 года, однако NBC News, оформив предзаказ на него за $100, девять месяцев безуспешно добивалась от компании ответов — пока спустя сутки после выхода репортажа о задержке устройства оно все же не было направлено в редакцию.

T1 работает на Android, оснащен 512 ГБ памяти и продается по акционной цене $499. Телефон крупнее iPhone 17, оснащен широкоугольной камерой и имеет разъем для наушников 3,5 мм — функцию, которая исчезла из большинства смартфонов много лет назад.

Первоначально Trump Mobile заявляла, что телефон будет произведен в США, — однако эта формулировка с сайта компании исчезла. Теперь там написано «дизайн, которым гордится Америка», а на коробке значится «с гордостью собран в США». Представители компании не ответили на вопрос о том, где именно изготовлен телефон. Белый дом также не подтвердил, пользуется ли президент Трамп устройством, носящим его имя.

По американскому законодательству, маркировка «собрано в США» допускает использование зарубежных комплектующих, нужно только, чтобы значительная часть сборки устройства происходила на территории страны. Как отмечает телеканал, это существенно отличается от изначально обещанного полностью американского производства.