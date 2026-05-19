Под удар беспилотника попал оккупационный «глава» Скадовска, угрожавший лишать инсулина жителей захваченных регионов без паспортов РФ

Назначенный Россией глава оккупационной администрации Скадовска в Херсонской области Александр Дудка получил ранения после удара беспилотника. Об этом сообщил назначенный Москвой «губернатор» оккупированной части региона Владимир Сальдо.

По его словам, Дудка госпитализирован «с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы».

Дудка известен угрозами в адрес жителей оккупированных территорий, отказывавшихся получать российские паспорта. В 2023 году, возглавляя оккупационную администрацию поселка Лазурное, он заявлял, что людям без гражданства РФ перестанут выдавать инсулин и другие лекарства.

В видеообращении Дудка называл таких жителей «ждунами» и говорил, что медикаменты, «купленные за счет России», им выдавать не будут. Он также угрожал семьям, которые не отправляли детей в школы с российской программой обучения. «Ми их [родителей] посадим в автобусы, вывезем на линию разграничения и отправим их в ваши школы украинские, где вы будете учиться», — заявлял Дудка.

Он также говорил, что жителям захваченных регионов, которых не устраивают законы России, следует «собирать вещи и готовиться на выезд».

При этом даже без публичных угроз Дудки жители оккупированных территорий, не получившие российские паспорта, фактически остаются без доступа к бесплатной медицине. Без полиса ОМС им приходится оплачивать лечение по коммерческим тарифам. В результате пациенты с хроническими заболеваниями вынуждены тратить огромные суммы на жизненно важные процедуры. Так, жители оккупированных территорий платят за гемодиализ, инсулин и другие препараты самостоятельно, поскольку без российского гражданства им отказывают в плановой медицинской помощи, госпитализации и выдаче лекарств.