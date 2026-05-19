Неизвестные в масках и камуфляже ворвались в редакцию «Московского комсомольца»

В здание редакции газеты «Московский комсомолец» на улице 1905 года в Москве днем 19 мая ворвались неизвестные люди в масках и камуфляжной форме без опознавательных знаков. Об этом сообщает само издание.
По данным «МК», мужчины были вооружены, вели себя агрессивно, отказались предъявить документы и угрожали сломать двери и турникеты на входе в редакцию. Издание отмечает, что цели визита неизвестных пока остаются неясными. Других подробностей на данный момент не приводится.
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев попытался поговорить с ворвавшимися в редакцию людьми, однако они отказались отвечать на вопросы и не объяснили цель своего визита. По данным издания, неизвестные заняли лифтовой холл на третьем этаже, согнали туда нескольких сотрудников и закрыли двери. Прибывшим на место полицейским открыть помещение они также отказались.
Сотрудница «МК» и член СПЧ Ева Меркачёва заявила, что происходящее в здании редакции не связано с работой самого издания. По ее словам, люди в камуфляже и с ломами пришли в офис одной из компаний, расположенных в здании, деятельность которой не имеет отношения к СМИ или медиа. Меркачёва уточнила, что сотрудники охраны, нанятые редакцией «Московского комсомольца», пытались выяснить, кто именно пришел в здание, однако неизвестные отказались предъявлять документы и что-либо объяснять.
«Неизвестные в камуфляже и с ломами (!) прошли на 3 этаж, где сидит некая фирма (вообще никак не связанная со СМИ или медиа). Ну пришли и пришли. Казалось бы. Но охрана у здания одна — от “МК”. Так вот могли бы неизвестные в масках что-то объяснить, документы показать. А они отказались в весьма своеобразной форме (некультурной) и предложили им не препятствовать. Эх, времена, о, нравы! На заднем фоне полиция. Приехала и уехала».