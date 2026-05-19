Неизвестные в масках и камуфляже ворвались в редакцию «Московского комсомольца»

Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев попытался поговорить с ворвавшимися в редакцию людьми, однако они отказались отвечать на вопросы и не объяснили цель своего визита. По данным издания, неизвестные заняли лифтовой холл на третьем этаже, согнали туда нескольких сотрудников и закрыли двери. Прибывшим на место полицейским открыть помещение они также отказались.

Сотрудница «МК» и член СПЧ Ева Меркачёва заявила, что происходящее в здании редакции не связано с работой самого издания. По ее словам, люди в камуфляже и с ломами пришли в офис одной из компаний, расположенных в здании, деятельность которой не имеет отношения к СМИ или медиа. Меркачёва уточнила, что сотрудники охраны, нанятые редакцией «Московского комсомольца», пытались выяснить, кто именно пришел в здание, однако неизвестные отказались предъявлять документы и что-либо объяснять.