Девушку, заявившую о домогательствах в московском метро, спустя пять месяцев признали невиновной по встречному заявлению напавшего

Девушка, которая в декабре прошлого года заявила о домогательствах в московском метро, добилась отмены штрафа и признания своей невиновности после пяти месяцев судебных разбирательств. Об этом она сообщила в соцсетях.

Контекст

В начале декабря Карпова снимала ролик вместе с подругой на станции «Бауманская». Проходивший мимо Евгений Веремеев шлепнул девушку по ягодицам и, судя по записи, насмешливо бросил ей вслед: «И че ты сделаешь? В полицию пойдешь?» Карпова так и поступила — обратилась в правоохранительные органы 8 декабря. После этого она и ее подруга начали регулярно ездить в отдел полиции на допросы.

В один из дней, рассказала девушка, их снова вызвали в участок, сообщив, что состоится суд по делу мужчины. Однако вместо этого, утверждает она, их около восьми часов держали в отделе без объяснений, запрещали пользоваться телефонами, снимали отпечатки пальцев и дали документы «для ознакомления». Позже выяснилось, что на девушек подали встречное заявление. В документах утверждалось, что они якобы нарушали общественный порядок, мешали проходу и не выполняли требования полиции. Девушка заявляет, что этого не происходило, а записи с камер и видео с ее телефона подтверждали ее версию.

«Без адвокатов и без понимания, что происходит, мы поставили подписи под документами, думая, что просто ознакомились с делом. Уже в суде выяснилось, что это трактовали как согласие с обвинением», — написала она.

По словам девушки, только после этого им сообщили, что суд будет проходить не по делу о домогательствах, а по административным протоколам против них самих. В результате ее оштрафовали на 25 тысяч рублей, а подругу — на 20 тысяч. Через несколько дней состоялся суд и по делу мужчины. Его признали виновным и назначили 15 суток ареста.

После этого девушки подали апелляцию. Спустя пять месяцев суд признал их невиновными и полностью закрыл дело.

В российском законодательстве нет отдельной статьи, прямо предусматривающей ответственность за сексуальные домогательства. Статья 133 УК РФ касается только понуждения к сексуальным действиям с использованием шантажа, угроз или зависимости потерпевшего. При этом навязчивые приставания, нежелательные прикосновения или непристойные предложения сами по себе обычно не считаются уголовным преступлением и в лучшем случае могут квалифицироваться как мелкое хулиганство по административной статье.