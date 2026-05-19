Сына основателя компании Mango Исака Андика арестовали по подозрению в убийстве отца. Бизнесмен погиб в 2024 году, упав с горы

The Insider
Джонатан Андик. Фото: Getty Images

Полиция Каталонии арестовала Джонатана Андика по подозрению в убийстве отца — основателя и владельца компании по производству и продаже одежды Mango Исака Андика. Как пишет El Pais, сын покойного бизнесмена ранее стал подозреваемым по делу, которое было засекречено. Уточняется, что Джонатана арестовали, чтобы доставить в Барселону, где судья допросит его в качестве подозреваемого.

71-летний Исак Андик погиб в декабре 2024 года, упав с высоты более 100 метров во время прогулки на горе Монтсеррат примерно в 50 км от Барселоны. Бизнесмена сопровождал только старший из трех его сыновей, Джонатан. Поначалу он проходил по делу о гибели отца как свидетель, однако следователи нашли противоречия в его показаниях, и в результате его процессуальный статус изменился.

В ходе расследования выяснилось, что Джонатан Андик приезжал к горе Монтсеррат за несколько дней до гибели отца. Защита утверждает, что сын просто готовился к будущей поездке. Также выяснилось, что отец и сын временами конфликтовали. Так, в 2014 году Исак передал управление Mango Джонатану, однако счел, что тот не справился, и через год вернул компанию себе.

Состояние Исака Андика оценивалось в €4,5 млрд, он считался самым богатым человеком Каталонии.

