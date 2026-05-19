В Москве открыли выставку икон на бронежилетах из Бахмута и Авдеевки. Идеолог проекта ранее разгромил выставку в Сахаровском центре

В московском театре «Ленком Марка Захарова» открылась выставка православных икон, написанных на бронелистах, которые были на российских военных в Украине. Бронеплиты – это стальные пластины, которые вставляются в бронежилет с разных сторон для защиты от пуль и осколков. Создатели выставки утверждают, что эти бронепластины спасли жизни российским военным на войне в Украине. В некоторых — сквозные пробития.

На большинстве пластин — круглые следы от патронов небольшого калибра, но есть и экспонаты с повреждениями от более крупных боеприпасов. Некоторые плиты сильно искорежены по краям, на них — рваные следы, предположительно, от минно-взрывного воздействия. Все образы на пластинах этих бронежилетов были освящены, говорится в описании.