В Москве открыли выставку икон на бронежилетах из Бахмута и Авдеевки. Идеолог проекта ранее разгромил выставку в Сахаровском центре

В московском театре «Ленком Марка Захарова» открылась выставка православных икон, написанных на бронелистах, которые были на российских военных в Украине. Бронеплиты – это стальные пластины, которые вставляются в бронежилет с разных сторон для защиты от пуль и осколков. Создатели выставки утверждают, что эти бронепластины спасли жизни российским военным на войне в Украине. В некоторых — сквозные пробития.
На большинстве пластин — круглые следы от патронов небольшого калибра, но есть и экспонаты с повреждениями от более крупных боеприпасов. Некоторые плиты сильно искорежены по краям, на них — рваные следы, предположительно, от минно-взрывного воздействия. Все образы на пластинах этих бронежилетов были освящены, говорится в описании.
Выставка занимает один из залов театра, работы выставлены вдоль его стен на специальных стендах. Посетить экспозицию могут только посетители, купившие билет на спектакль — зайти просто с улицы не получится. Несколько икон находятся по пути к залу — в коридорах возле лестниц.
Замысел писать лики святых на бронелистах принадлежит священнослужителям Московского Данилова монастыря, говорится в описании выставки. «Эту идею горячо подхватили молодые художники — студенты Московского государственного академического художественного института имени В.И. Сурикова и Академии акварели и изящных искусств С. Андрияки, вызвавшиеся перенести священные лики на опалённую войной броню».
Кто именно из студентов и преподавателей участвовал в создании икон на бронепластинах, не указывается, авторство работ не обозначено.
«Когда появились эти бронежилеты, они приехали к нам с фронта, необработанные, со своими ранами, в крови, — заявил ректор МГАХИ, профессор Анатолий Любавин. — Пришлось ребятам подготовить эту поверхность, загрунтовать, выдержать какое-то время и потом по технологии написания икон приступить к работе».
Среди населенных пунктов, откуда поступили плиты – Бахмут, Часов Яр, Авдеевка и Мирноград. Все эти города были полностью или практически полностью разрушены во время ожесточенных боевых действий и оккупированы (полностью или частично) российскими силами.
Выставка стала частью проекта «Русский Стиль: Сталь», который с 2024 года выставляется в разных российских городах. Также иконы на бронеплитах привозили в Донецк. Идеолог проекта — художник и провластный активист Антон Беликов, сторонник и активный апологет вторжения в Украину. Российские СМИ представляли его как «православного философа». В 2016 году Беликов разгромил в выставку в Сахаровском центре в Москве: он залил краской работы фотографов-победителей конкурса «Прямой взгляд» Александра Васюковича (Беларусь) и Сергея Лойко (Украина), посвященные боевым действиям на Донбассе. На фото были украинские военные, некоторые из которых на тот момент уже погибли.
Куратор проекта — Светлана Чепрова, художница и сторонница «СВО», за плечами которой уже есть ряд выставок. Чепрова уже проводила ряд выставок в сфере православного искусства. Она собирает средства для российских военных на закупку техники, а в комментариях для СМИ критикует Запад и выступает в поддержку российского вторжения.
В конце апреля иконы выставляли на Смоленской площади напротив здания МИД России. Во время церемонии открытия выступала официальный представитель ведомства Мария Захарова. В материалах организаторов сообщалось, что выставка пройдет в Ленкоме с 7 по 14 мая, но по состоянию на 19 мая работы все еще остаются на месте.