Новости

Петербургского психолога и блогера Диану Чистякову приговорили к 12 годам колонии по делу о попытке поджога полицейских автомобилей

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Военный суд в Петербурге приговорил клинического психолога и блогера Диану Чистякову к 12 годам колонии общего режима по делу о попытке поджога полицейских автомобилей. Как утверждается, она бросила три бутылки с зажигательной смесью в сторону стоянки полка охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых ГУ МВД в Купчине. Фигурантку признали виновной в покушении на совершение теракта.

Загорелась только одна из бутылок, ущерба и пострадавших не было. На допросе Чистякова заявила, что действовала под давлением мошенников: сначала она продиктовала СМС-код, после чего ей сообщили о взломе «Госуслуг» и убедили перевести деньги на «безопасный счет». Вскоре петербурженке сказали, что она якобы стала фигуранткой дела о содействии терроризму. Собеседник «от имени ФСБ» подтолкнул устроить провокацию у отдела полиции, писала «Фонтанка».

Автора статей благотворительного фонда «Антон тут рядом» Диану Чистякову задержали в октябре прошлого года. Она также вела блог с более чем полутора тысячами подписчиков, в котором публиковала тру-крайм истории, видео о психологии и расстройстве аутистического спектра.

