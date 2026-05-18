Украина создала собственную корректируемую авиационную бомбу

Украина создала первую собственную корректируемую авиационную бомбу, об этом сообщил министр обороны страны Михаил Фёдоров в своем Telegram-канале.

«Украина переходит от импорта отдельных решений к созданию собственного high-tech оружия», — заявил Фёдоров.

По его словам, разработка велась 17 месяцев. Бомба уже прошла необходимые испытания и готова к боевому применению.

Фёдоров утверждает, что украинская КАБ имеет «уникальную конструкцию» и не является копией западных или советских образцов. Она предназначена для поражения укреплений, командных пунктов и других целей, удаленных на десятки километров от места сброса.

Масса боевой части КАБ составляет 250 килограммов. Минобороны Украины уже закупило первую экспериментальную партию. Сейчас украинские пилоты отрабатывают сценарии применения нового оружия в реальных боевых условиях.

